Grosser Weihnachtslieder-Ratespass mit dem BR-KLASSIK-Adventskalender

Vom 1. bis 24. Dezember schenken wir Ihnen täglich kurz vor den 8-Uhr-Nachrichten ein Weihnachtslied im Radio. Doch schon am Vorabend können Sie mitraten: Immer um 17 Uhr gibt's hier ein neues kleines Video, das höchst kunstvoll den Titel des nächsten Weihnachtsklassikers illustriert. Dabei sind deutsche und internationale Hits und auch ein Lied auf Latein. Rätseln Sie mit: Wir haben für Sie CDs, Konzertkarten und immer an den Advents-Sonntagen auch hochwertige Digitalradios und Digitalradio-Adapter fürs Auto. Alle richtigen Antworten nehmen an der Verlosung teil.