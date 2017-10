CD - Mariss Jansons dirigiert Gustav Mahlers Symphonie Nr. 5 Twitter

Dass Mariss Jansons eine starke Affinität zur Symphonik Gustav Mahlers hat, belegen auch seine Mahler-Einspielungen aus seiner Zeit als Chefdirigent der Spitzenorchester von Oslo und Amsterdam. Beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat Jansons diese Leidenschaft fortgesetzt - beim hauseigenen Label BR-KLASSIK sind bereits die Siebte und die Neunte Symphonie auf CD erschienen. Neu im Katalog ist jetzt die populäre Fünfte Mahlers; der Konzert-Mitschnitt entstand 2016 in der Münchner Philharmonie.

Bildquelle: BR-KLASSIK Der CD-Tipp zum Anhören

Nach dem einleitenden Trompeten-Signal geht Gustav Mahler im Trauermarsch seiner Fünften Symphonie in die Vollen: Mariss Jansons lässt das gesamte Orchester von Anfang an ungemein prägnant aufspielen. Mit straffer Hand führt er seine Musiker vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks durch das Motivgestrüpp der Riesenpartitur. Das gilt erst recht für den stürmischen zweiten Satz, der laut Mahlers Anweisung "mit größter Vehemenz" zu spielen ist.

Pastorale Holzbläser-Soli und leuchtendes Blech

Was für eine Symphonie, diese Fünfte! Fünf Sätze in vier verschiedenen Tonarten, gegliedert in drei Abteilungen. Nach den vorangegangenen Vokalsymphonien schlägt Mahler hier ein neues Kapitel in seiner Symphonik auf: Die Musik wird räumlicher, der Tonsatz dichter, der Klang farbiger. Und die Musiker des BR-Symphonieorchesters bieten Jansons erlesenen Streicherklang, pastorale Holzbläser-Soli und leuchtendes Blech - gerade in den Chorälen der Fünften ist die Blechbläsergruppe besonders gefordert.

Untergang des Abendlandes in Scherzo-Form

Mittelachse und Herzstück der Symphonie ist das monströse Scherzo, in dem Mahler seine Collagetechnik voll ausbildet, zum Tanz aufspielt und den Untergang des Abendlandes prophezeit. Den gebrochenen Tonfall der vermeintlichen Walzerseligkeit trifft Jansons genau - Idylle sieht anders aus. Mahler selbst sprach von "Chaos" in diesem Scherzo und fürchtete, die Dirigenten würden den Satz zu schnell nehmen. Keine Rede davon bei Mariss Jansons, der ein untrügliches Gespür für die Tempo-Relationen dieser Symphonie hat und die ständigen Tempo-Wechsel organisch disponiert.

Ohne Übertreibungen

Auch das oft mit falscher Bedeutung aufgeladene Adagietto nimmt Jansons als das, was es ist: als schlichtes, inniges Liebeslied. Überhaupt hält er sich von allen Übertreibungen fern - der bald 75-Jährige muss sich und uns nichts mehr beweisen. Klug bezieht er eine Mittelposition zwischen der sentimentalen Ekstase eines Leonard Bernstein und dem strukturbetonten Ansatz à la Michael Gielen. Perfekt durchgearbeitet und klanglich abgerundet, zärtlich im Detail und angenehm unaufdringlich wirkt die Fünfte Symphonie hier - kurz: eine Mahler-Interpretation für unsere Zeit.

Mariss Jansons dirigiert Mahler Gustav Mahler:

Symphonie Nr. 5 cis-Moll



Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Mariss Jansons



Label: BR-KLASSIK

Sendung: "Leporello" am 29. September 2017, 16.05 Uhr auf BR-KLASSIK