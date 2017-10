Sponsor Bayreuther Festspiele Audi zieht sich vom Grünen Hügel zurück Twitter

Facebook

1

Die Bayreuther Festspiele werden ab nächster Saison auf die finanzielle Unterstützung von Audi verzichten müssen, denn der Konzern verlängert den nun auslaufenden Sponsorenvertrag nicht mehr. Für die Festspiele bedeutet das einen herben Verlust.

Bildquelle: imago/imagebroker

Der Vertrag mit den Bayreuther Festspielen läuft aus, für die neue Saison wiederum stehe man nicht mehr zur Verfügung, sagt Melanie Goldmann, Sprecherin des Ingolstädter Autobauers. Wie hoch das Sponsoring war, darüber wird Stillschweigen bewahrt. Die Audi AG unterstützt seit 2009 die Festspiele und insbesondere die Kinderoper, bei der Opernklassiker eigens für Kinder inszeniert werden.

Der Wandel des Unternehmens hat uns auch für das Kulturengagement von morgen inspiriert. Melanie Goldmann, Sprecherin für Kultur und Trends bei Audi

Gegenüber BR-KLASSIK sprach Goldmann von einem "Wandel in der Kulturstrategie". Das gesamte Unternehmen entwickle sich weiter, das habe auch zu einem Kulturengagement von morgen inspiriert. Dazu passe es nicht mehr, die Bayreuther Festspiele zu unterstützen. "Mit Audi ArtExperience möchten wir in Zukunft noch stärker auf die Menschen zugehen und zum Beispiel auch gesellschaftliche Trends stärker in den Fokus stellen. Wir fragen, was den kulturinteressierten Menschen von morgen bewegt. Nahbare Kultur am Puls der Zeit, das ist für uns spannend", sagt Goldmann.

Der "Nordbayerische Kurier" hingegen mutmaßt, diese Neuausrichtung hänge mit den Turbulenzen zusammen, in die Audi im Zuge des Diesel-Skandals geraten ist.

Kulturengagement der Audi AG

Die Audi Bläserphilharmonie unter der Leitung von Christian Lombardi beim ersten Klassik Open-Air der Audi Sommerkonzerte 2014 am 18. Juli | Bildquelle: Audi AG Audi betätigt sich schon Jahrzehnte in Sachen Kulturförderung - sowohl mit eigenen Veranstaltungen wie den Audi Sommerkonzerten, als auch mit Sponsoring von Kulturinstitutionen wie den Bayreuther Festspielen oder den Salzburger Festspielen. Bei letzteren steuern Audi und die anderen Sponsoren wie Nestlé und Siemens nach wie vor jeweils Summen von mindestens 700.000 Euro pro Jahr bei, wie die "Salzburger Nachrichten" melden.

Suche nach neuen Sponsoren

Mit "großem Bedauern" nimmt die Leitung der Bayreuther Festspiele die Entscheidung von Audi auf. Festspielsprecher Peter Emmerich teilte gegenüber dem "Nordbayerischen Kurier" mit, dass man mit neuen Sponsoren in Verhandlungen stehe. Mit einem Förderer sei man bereits handelseinig geworden: Die "310Klinik" aus Nürnberg, die an ihrem Hauptstandort 70 Mitarbeiter beschäftigt.