Bayreuther Festspiele Resttickets per Mausklick

Sieben Wochen vor dem Start der Festspiele haben in Bayreuth die Probenarbeiten begonnen. Damit kehrt wieder Leben am Grünen Hügel ein. Für viele Aufführungen im Sommer gibt es noch Resttickets. Am Sonntag, den 11. Juni können diese ab 14.00 Uhr im Online-Verkauf erworben werden.

Bildquelle: Bayreuther Festspiele

Seit gestern laufen auf dem Grünen Hügel die Proben für die Neuinszenierung von Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" unter der Leitung des Intendanten der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky. Besonders brisant dabei: Der australische Jude Kosky beschreibt seine Beziehung zu Richard Wagner selbst als kompliziert.

Meistersinger "kritisch und neu"

Kosky sagt, er erkenne Antisemitismus in Wagners Stücken und verzichte bisher in Berlin auf Opern des Komponisten. Das Angebot aus Bayreuth hat er dennoch angenommen und will sich "kritisch und neu" mit den Meistersingern auseinandersetzten. Die Premiere findet traditionell am 25. Juli statt.

Restkarten für viele Aufführungen

Die Premiere der "Meistersinger" ist zwar längst ausverkauft. Für einen Großteil der insgesamt 30 Opernaufführungen der Festspiele gibt es aber noch Resttickets. Die kommen am Sonntag ab 14.00 Uhr in den Online-Verkauf. Im Online-Sofortkauf sind Karten aus unterschiedlichen Preisgruppen zu haben. Dabei handelt es sich um sogenannte Rückläufer, das heißt um Karten, die durch die Erstkäufer trotz angemessener Fristen nicht bezahlt wurden oder aus triftigen Gründen zurückgegeben worden sind, sagte Festspiel-Pressesprecher Peter Emmerich dem Bayerischen Rundfunk.

BR-KLASSIK überträgt die Premiere von "Die Meistersinger von Nürnberg" am 25. Juli ab 16.00 Uhr live im Videostream.