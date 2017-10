Eröffnungsgala am Gärtnerplatztheater "Unser Haus steht für eine offene Gesellschaft" Twitter

Facebook

0

Am Samstag war es so weit: Festlich und fröhlich eröffnete das Gärtnerplatztheater mit einer Gala seine Spielzeit im renovierten Haus. Intendant Josef E. Köpplinger sieht sich allerdings auch politisch in der Pflicht und will Haltung zeigen. Peter Jungblut war bei der Gala dabei.

Bildquelle: Marie-Laure Briane

Wenn Josef Köpplinger, der Intendant des Münchener Gärtnerplatztheaters, seine Schirmmütze ablegt, dann ist das ungefähr so spektakulär, als ob Udo Lindenberg ohne Hut herumläuft oder Karl Lagerfeld auf seine Brille verzichtet. Die Basecap ist Köpplingers Markenzeichen. Doch bei der Gala zur feierlichen Wieder-Eröffnung seines Theaters, ließ er sie mal weg. Was für ein Neuanfang!

Und das ist nicht nur ironisch zu verstehen. "Ich habe eine angeborene Licht-Sensibilität", erklärt Josef Köpplinger. "Ich halte das nicht lange aus, ohne weinen zu müssen. Heute ist der Testlauf, ich dachte, es ist ein neues Haus, ich probiere das mal aus. Aber mittlerweile brennen die Augen schon wahnsinnig. Ich ziehe ich das heute mal durch."

Wie hat sich das Gärtnerplatztheater verändert?

Normalerweise trägt Josef E. Köpplinger immer eine Schirmmütze. bei der Eröffnungs-Gala verzichtete er darauf. | Bildquelle: © Sarah Rubensdörffer Natürlich wollten die Festgäste, darunter Franz Herzog von Bayern, sowie zahlreiche Intendanten und eine Handvoll Politiker - darunter ein erkälteter Kultusminister Ludwig Spaenle - vor allem wissen: Was hat sich geändert, im Gärtnerplatztheater, dem Münchener Opern- und Operettenhaus? Es hat sich immer auch als "Volkstheater" verstanden - im Gegensatz zur großen, prächtigen und teuren Staatsoper. Der Zuschauerraum wurde lediglich aufgefrischt, die gut 120 Millionen Euro teuren Bauarbeiten konzentrierten sich auf die technischen Anlagen, die Probenräume und den nagelneuen Verwaltungstrakt.

Als Intendant bin ich einfach unfassbar stolz auf dieses Haus. Josef E. Köpplinger, Intendant des Gärtnerplatztheaters

Ja, es hat lange gedauert und war viel teurer als geplant. Das hat den Steuerzahlerbund und den Bayerischen Rechnungshof irritierte. Doch nach der zweieinhalbstündigen Gala gibt sich Josef Köpplinger erleichtert: "Als Intendant bin ich einfach unfassbar stolz auf dieses Haus - auf und hinter der Bühne." Das würde vermutlich jeder Intendant sagen, gibt Köpplinger zu, weist aber zugleich auf die schwierigen Bedingungen hin: "Das durchzustehen fünf Jahre, dann am 12. September zu Saisonbeginn nicht drei Monate technischen Vorlauf gehabt zu haben, dann diese Neuproduktion, diese Riesen-Gala zu machen mit 230 Mitwirkenden, dass niemand die Nerven verloren hat, ich heute Nacht um drei und um fünf aufgewacht bin und gedacht habe: Wenn jetzt der Strom ausfällt, was machen wir dann! Aber irgendwann sagt man dann, das ist Theater, es ist nur Theater, aber es ist so wichtig, es ist so unendlich wichtig."

Hitlers Lieblingsoperette: "Lustige Witwe"

Nur drei Proben gab es für die Eröffnungsproduktion, die dennoch erstaunlich professionell ablief. Etwas Musical, etwas Operette und Oper, eine rasante Ballett-Einlage, Carl Orffs "Carmina Burana" und die "Dreigroschenoper": Das Gärtnerplatztheater legt Wert auf eine unterhaltsame Mischung. Das allerdings wussten auch die Nazis zu schätzen. Adolf Hitler persönlich kam gerne hierher. Die "Lustige Witwe" war seine erklärte Lieblingsoperette, da kümmerte er sich auch um Details. Johannes Heesters, der Sänger des "Danilo", scheute sich damals nicht, auch vor der SS im Konzentrationslager Dachau zu singen. Ein ganz düsteres Kapitel vermeintlich "leichte Muse".

"Ich sehe auch im Unterhaltungstheater eine Verpflichtung, dem Demokratischen, dem Freien, einen Raum zu geben", erklärt Köpplinger. "Aber ich war nie derjenige, der mit einem moralinsauren Zeigefinger dahin zeigt, weil sonst geht man woanders hin oder spielt man das woanders. Unterhaltung hat mit Haltung statt zu finden. Aber dass tue ich keinem Herrn Hitler an, ihn damit in Verbindung zu bringen. Ich hätte das am liebsten verschwiegen, dass das seine Lieblingsoperette ist, weil die "Lustige Witwe" das nicht verdient hat."

Musiktheater und Politik

Mit Franz Lehárs Operette "Die lustige Witwe" wird die Saison des frisch renovierten Gärtnerplatztheaters eröffnet. | Bildquelle: © Christian POGO Zach Köpplinger wird die Operette im Jahr 1914 spielen lassen und als "Totentanz" inszenieren - schließlich begann damals der Untergang Europas. Und auch gestern war die NS-Zeit kurz Thema: Ein Goebbels-Zitat wurde verlesen, ein Tagebucheintrag, wonach er der Presse untersagte, über jüdische Vorfahren des Operettenkönigs Johann Strauss zu berichten. "Unpolitisch" war das Musiktheater also nie. Und doch: "There ist no Business like Showbusiness", wie es gestern Abend zum Schluss der Gala hieß. Der schöne Schein, er macht nicht nur viel Arbeit, er fordert auch Kraft, Engagement und manchmal sogar Mut: "Unser Haus steht für Freiheit", betont Köpplinger. "Hier arbeiten Menschen aus 43 Nationen, unterschiedlicher Glaubensrichtungen - einschließlich Atheismus - und unterschiedlicher sexueller Neigungen. Das ist die Gesellschaft, für die unser Haus steht: Eine offene, bunte Gesellschaft."

Unser Haus steht für Freiheit. Josef E. Köpplinger, Intendant

Selbstverständlich ist das heutzutage bekanntlich nicht immer. Der Intendant des Berliner Friedrichstadtpalasts erlebte ja gerade einen Shitstorm, weil er sich fragte, ob AfD-Wähler in seinem Revue-Theater noch willkommen sein sollten - so bunt und international, wie die Kunst nun mal ist. Mal sehen, wie die "Lustige Witwe" ihre Fassung bewahrt!

Die erste Premiere - Franz Lehár: "Die lustige Witwe"

Premiere: 19. Oktober 2017, 19.30 Uhr

Staatstheater am Gärtnerplatz



Regie: Josef E. Köpplinger

Dirigent: Anthony Bramall



BR-KLASSIK überträgt die Premiere am 19. Oktober live.

Sendung: "Allegro" am 16. Oktober 2017, ab 6.05 Uhr auf BR-KLASSIK