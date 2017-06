Klassik am Odeonsplatz 2017 Martin Grubinger statt Lang Lang Twitter

Aus gesundheitlichen Gründen muss der chinesische Pianist Lang Lang seinen Auftritt bei Klassik am Odeonsplatz 2017 absagen. Für ihn wird am 15. Juli der Weltklasseperkussionist Martin Grubinger einspringen.

Bildquelle: © Christian Schneider

Bereits in den vergangenen Wochen musste Lang Lang infolge einer Entzündung seines linken Arms Konzertauftritte absagen. Die entsprechende Behandlung muss auf ärztliches Anraten bis zum Ende des Sommers fortgesetzt werden, was Konzertauftritte unmöglich macht. Lang Lang bedauert, dass er seinen vierten Auftritt in Münchens schönstem Open-Air-Konzertsaal absagen muss.

Ich liebe diese einzigartige Atmosphäre und hatte mich sehr auf das Münchner Publikum gefreut. Lang Lang über seine Absage bei Klassik am Odeonsplatz 2017

Programmänderung bei Klassik am Odeonsplatz 2017

Martin Grubinger, der schon 2013 bei Klassik am Odeonsplatz aufgetreten ist und neben seiner Schlagzeugkarriere regelmäßig mit der Cellistin Sol Gabetta das Musikmagazin KlickKlack im BR Fernsehen moderiert, wird beim Konzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Manfred Honeck Auszüge aus zwei seiner "Paradekonzerte" von Tan Dun und Bruno Hartl spielen.

Samstag 15. Juli:

Manfred Honeck, Dirigent

Martin Grubinger, Schlagzeug

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks



Programm:

Tan Dun: Percussion Concerto "The Tears of Nature", 1. Satz

Bruno Hartl: Konzert für Schlagzeug und Orchester, 2. und 3. Satz

Carl Michael Ziehrer: "Hereinspaziert!", Walzer op. 518 - aus der Operette "Der Schatzmeister"

Antonín Dvořák (Honeck/Ille): Rusalka-Fantasie - Suite aus der Oper Rusalka

Dmitrij Schostakowitsch: Suite für Varieté-Orchester



Sonntag, 17. Juli:

Valery Gergiev, Dirigent

Yuja Wang, Klavier

Münchner Philharmoniker



Programm:

Johannes Brahms: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15

Modest Mussorgskij: “Bilder einer Ausstellung” (Instrumentierung: Maurice Ravel)

Ein Höhepunkt des Kultursommers

"Klassik am Odeonsplatz" ist seit seiner Premiere im Jahr 2000 ein Höhepunkt des Münchner Kultursommers. Umrahmt von stilvoll illuminierten historischen Bauwerken wie Theatinerkirche und Residenz, lassen sich jedes Jahr mehr als 16.000 Menschen von der einzigartigen Atmosphäre begeistern.