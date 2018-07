Klassik Open Air in Nürnberg "Summertime" mit Kühlbox und Campingtisch 1

Mit Hits von George Gershwin startet am Sonntag Europas größtes Klassikspektakel unter freiem Himmel - inklusive Picknick im Grünen und einem Feuerwerk zu den Klängen aus Gershwins Musical "Porgy and Bess". Es ist außerdem das Abschiedskonzert von Marcus Bosch mit der Staatsphilharmonie Nürnberg.

Bildquelle: © Uwe Niklas

Es ist wie am Hotelpool auf Mallorca: Schon am Vormittag während der Generalprobe kommen die ersten und legen ihre Picknickdecken auf die Wiese vor der großen Bühne im Luitpoldhain. Am Nachmittag wird dann schweres Gerät aufgefahren: Campingtische, Liegestühle, Kühlboxen. Manche verschönern ihre Tafel mit weißen Tischdecken und blankpolierten Weingläsern, andere sind mit Pappbecher und Brotzeitbrett rustikaler ausgestattet.

Besucherrekorde mit 90.000 Zuhörern

Die Wiese füllt sich langsam, zwischen die Tische legen sich Klassikfreunde und Neulinge auf ihre Handtücher und Decken: Jung und Alt, Einheimische und Touristen, verliebte Pärchen und Großfamilien. Wenn die untergehende Sonne den Park am Rand Nürnbergs in rotes Licht taucht, haben sich bereits Zehntausende ein Plätzchen zum Lauschen gesucht. In den letzten Jahren waren rund 90.000 Zuhörer mit dabei - Besucherrekord.

Tanzen, kuscheln oder zuhören

Kinder tollen herum, niemanden stört es, wenn man mal husten muss. Man kann plaudern oder konzentriert lauschen. Und das Klirren der Weingläser passt perfekt zur Atmosphäre des Abends. So zwanglos fällt manchem das Zuhören leichter, und der Funke springt schnell vom Orchester auf das Publikum über. Manche reißt die Musik zum Tanzen hin, manche zum Kuscheln und manche summen mit.

Abschied von Marcus Bosch

Die Nürnberger Staatsphilharmonie gestaltet traditionell ein Familienkonzert am Vormittag. Abends gibt es am 22. Juli ein Konzert mit Feuerwerk: Unsterbliche Hits von George Gershwin laden zum Mitsingen und Mitswingen ein. Evergreens aus "Porgy and Bess" - gesungen vom Chor des Staatstheaters und der Sopranistin Melba Ramos und Bassbariton Derrick Lawrence.

Debüt von Kahchun Wong

Jeden Sommer gibt es zwei Klassik Open Airs in Nürnberg – beide großen Symphonieorchester der Stadt gestalten jeweils einen Abend. Am zweiten Abend, am 4. August 2018, feiert Kahchun Wong, der neue Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, sein Debüt im Luitpoldhain. Mit "My Playlist" bringt er eine Hitparade seiner Lieblingsstücke mit: von Bernstein über Prokofjews "Romeo und Julia" bis zu fernöstlicher Musik.

Klassik Open Air Nürnberg - Sonntag, 22. Juli 2018

Luitpoldhain

20:00 Uhr bis 23:00 Uhr



Sendetermine:

Live im Radio auf BR-KLASSIK und im Video-Stream ab 20:00 Uhr; die Aufzeichnung können Sie am Sonntag, 29. Juli 2018, ab 22:30 Uhr im BR Fernsehen sehen - und am 5. August 2018 ab 10:50 Uhr auf 3sat.

Klassik Open Air Nürnberg - Samstag, 4. August 2018

Luitpoldhain

20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sendetermin:

Live im Radio auf BR-KLASSIK ab 20:00 Uhr.