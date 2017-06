NDR Elbphilharmonie Orchester - neuer Chefdirigent Alan Gilbert löst Thomas Hengelbrock ab Twitter

Der Nachfolger von Thomas Hengelbrock beim NDR Elbphilharmonie Orchester steht fest: Alan Gilbert wird ab 2019/20 neuer Chefdirigent. Am Freitag wurde der US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz in Hamburg vorgestellt.

Bildquelle: © Chris Lee

Schon von 2004 bis 2015 war Alan Gilbert Erster Gastdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Jetzt übernimmt der New Yorker Dirigent im Sommer 2019 das Amt des Chefdirigenten. Gilbert folgt auf Thomas Hengelbrock, der am 19. Juni überraschend mitteilte, seinen Vertrag in Hamburg nach der Saison 2018/19 nicht mehr verlängern zu wollen.

Elbphilharmonie für Alan Gilbert ein "Wunder"

Bei seiner Vorstellung in der Elbphilharmonie am Freitagvormittag sagte Gilbert, er sehe seine neue Aufgabe als "Privileg". Von dem Gebäude, das im Januar dieses Jahres eröffnet wurde, spricht er als "Wunder" und "Ikone für die Stadt". Mit dem Orchester verbinde er seit Jahren eine enge Beziehung. Er kenne die Musiker bereits gut und schätze sie sehr - die musikalische Chemie stimme einfach.

Er war nicht nur unser Wunschkandidat, sondern auch der Wunschkandidat des Orchesters. Achim Dobschall, Manager des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Einzigartige Rahmenbedingungen

Mit Beginn des Internets sei eine neue Periode angebrochen, so Gilbert - der Umgang mit Kultur, Musikkonsum und Entertainment ändere sich ständig. Gemeinsam mit dem zukünftigen Management-Team um Achim Dobschall und Sonja Epping wolle er neue Wege finden, um das Publikum auch in Zukunft zu erreichen. Die Rahmenbedingungen in Hamburg seien dafür einzigartig: "Wie selten findet man eine Situation vor, in der es nicht nur möglich ist, die Vision eines Orchesters im 21. Jahrhundert voranzutreiben, sondern in der auch alle Beteiligten gemeinsam diese Entwicklung wollen."

Ich bin wirklich begeistert, diesen Platz gefunden zu haben. Alan Gilbert

Der Vertrag zwischen Alan Gilbert und dem NDR ist über eine Laufzeit von fünf Jahren vereinbart worden. Dies sei "nicht immer an der Tagesordnung", sagte Andrea Zietzschmann, die bis Ende Juni den Bereich Orchester, Chor und Konzerte beim NDR leitet und dann als Intendantin zu den Berliner Philharmoniker wechselt. Da sich Gilbert und das Orchester schon lange kennen, habe man sich mit Gilbert auf einen Fünfjahresvertrag verständigt, so Zietschmann. Der Vertrag läuft zunächst bis 31. August 2024.

Der New Yorker Alan Gilbert

Alan Gilbert wurde 1967 in New York City geboren. Als erster gebürtiger New Yorker leitet der 50-Jährige dort seit 2009 das New York Philharmonic Orchestra. 2015 kündigte er allerdings an, im Juni 2017 dort von seinem Amt als Chefdirigent zurückzutreten. Neben seiner elfjährigen Tätigkeit als Erster Gastdirigent beim NDR Elbphilharmonie Orchester war er von 2000 bis 2008 Chefdirigent beim Royal Stockholm Philharmonic Orchestra sowie von 2003 bis 2006 Musikdirektor der Oper von Santa Fe.

Alan Gilbert ist bekannt für sein breites Repertoire, das vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik reicht. Gilbert dirigierte bisher zahlreiche große Orchester, darunter die Berliner Philharmoniker, das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, das Gewandhausorchester Leipzig und das London Symphony Orchestra. Im Dezember 2015 stand er für zwei Konzerte am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.