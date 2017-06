Kent Nagano dirigiert Messiaens "Transfiguration" Ein gewaltiges Orchesterwerk Twitter

"La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ" von Olivier Messiaen verlangt rund 200 Musiker: Chor, Orchester und einen riesigen Schlagzeug-Apparat. Kent Nagano setzt damit seinen Messiaen-Zyklus beim BR-Symphonieorchester fort.

Olivier Messiaen war einer der großen Mystiker des 20. Jahrhunderts. Das Libretto zu seinem Mammut-Werk "La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ“, zu deutsch "Die Verklärung unseres Herrn Jesus Christus", verfasste er selbst. Darin stützt sich der französische Komponist auf den biblischen Bericht des Evangelisten Matthäus über die Verwandlung Jesu auf dem Verklärungsberg Tabor in Galiläa. Jesus erscheint dort zum Erschrecken seiner Jünger plötzlich in göttlicher Gestalt: "Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht."

Olivier Messiaen arbeitete fünf Jahre an Partitur

Genau dieses gleißende Licht wollte Messiaen in seiner monumentalen Partitur einfangen, an der er fünf Jahre arbeitete. Die knapp zweistündige Uraufführung 1969 im Kolosseum von Lissabon verfolgten rund 9.000 Besucher. Messiaens visionäre Musik vereint Gongschläge, Fanfaren, Vogelstimmen und Spektralklänge.

Ohne diesen musikalischen Vater würde ich ganz anders über Musik denken. Kent Nagano über Olivier Messiaen

Kent Nagano und Pierre-Laurent Aimard

Kent Nagano, ein enger Weggefährte Messiaens, steht bei den beiden Konzerten am Donnerstag und Freitag in München am Pult von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Der Dirigent, der sieben Jahre Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper war und mittlerweile GMD in Hamburg ist, hatte bereits als 30-Jähriger in San Francisco die "Transfiguration" unter Aufsicht des Komponisten geleitet. Mit Pierre-Laurent Aimard steht ein weiterer Messiaen-Experte auf der Bühne der Philharmonie im Münchner Gasteig. Der Gewinner des diesjährigens Siemens-Musikpreises übernimmt den hochvirtuosen Klavierpart.

Es ist eine Musik der Spiritualität, die uns einlädt, in anderen Dimensionen zu wandeln. Pierre-Laurent Aimard über Messiaens 'Transfiguration'

Am 22. Juli bestreiten Nagano, Aimard, Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks mit Messiaens "Transfiguration" das Eröffnungskonzert der Salzburger Festspiele.