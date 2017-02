Polar Music Prize 2017 für Wayne Shorter und Sting Auszeichnung für die Existenziellen Twitter

Der begehrte Polar Music Prize geht in diesem Jahr an den 83-jährigen Saxofonisten Wayne Shorter und den Songwriter Sting: Jazzmusiker mit dem Sinn fürs Überirdische - und Popstar mit offenem Ohr fürs Authentische. Jeder der beiden Preisträger erhält eine Summe von 1 Million schwedischer Kronen. Voraussichtlich im Juni wird der Preis übergeben.

Bildquelle: © Robert_Ascroft

Ein Musiker für existenzielle Augenblicke: Man hört es zum Beispiel sofort im ersten Song der jüngsten CD von Sängerin Norah Jones. "Burn" heißt das Lied. Und in der Mitte des Songs glimmen ganz feine Töne eines Blas-Instruments, die sofort eine magische Aura entfalten. Dieses Blas-Instrument ist das Sopransaxophon des amerikanischen Jazzmusikers Wayne Shorter. Wenn dieser Musiker spielt, weiten sich die Dimensionen.

"Überirdisch" - mit diesem Wort könnte man die von ungewöhnlicher Intensität aufgeladenen Linien beschreiben, die Wayne Shorter spielt. Und die er außer in seinen vielen großen Jazz-Aufnahmen, die seit den späten 1950er Jahren sein musikalisches Zentrum sind, auch in Einspielungen etwa der berühmten Songschreiberin Joni Mitchell, der subtilen Rockgruppe Steely Dan - und eben der Grammy-Königin von 2003, Norah Jones, verewigt hat. Außerdem begleitete er die Rolling Stones und Carlos Santana auf Tourneen.

Mitgründer von Weather Report

Wayne Shorter, geboren 1933 in Newark, New Jersey, wurde weltberühmt mit seinen Aufnahmen, die er mit den "Jazz Messengers" des Schlagzeugers Art Blakey machte. Denen hatte er sich 1959 angeschlossen, er wurde aber fünf Jahre später von dem Trompeter Miles Davis abgeworben für dessen zweites berühmtes Quintett, in dem auch der Pianist Herbie Hancock, der Bassist Ron Carter und der Schlagzeuger Tony Williams spielten. Von da an gehörte er zu den damals bekanntesten Jazzmusikern der Welt.

Wayne Shorter | Bildquelle: picture-alliance/dpa 1970 machte Shorter den nächsten Schritt: Er gründete zusammen mit dem Keyboarder Joe Zawinul und dem Bassisten Miroslav Vitous die Rockjazz-Band Weather Report, die in den 1970er und 1980er Jahren eine der erfolgreichsten und künstlerisch packendsten Bands eines Jazz wurde, der sich durch Elemente der Rockmusik einem größeren Publikum öffnete. Nach der Auflösung von Weather Report setzte Shorter seine Karriere hauptsächlich mit eigenen Projekten fort. Bis heute ist er damit ein Musiker, der Kollegen auf der ganzen Welt beeinflusst und Musikfans staunend zurücklässt. Nicht umsonst gewann Shorter 2003 und 2005 jeweils Grammys für seine aktuellen CDs.

Einzigartig, preiswürdig und ohne abgegriffene Floskeln

Einen Eindruck davon, wie besonders ein musikalisches Erlebnis mit Shorter sein kann, bekam das Publikum 2012 beim Jazzfest Berlin. Damals war Shorter 79 Jahre alt - und sein Auftritt war so spannend wie ein Hochseilakt. Es fand unter erschwerten Bedingungen statt, denn Wayne Shorters Reisegepäck mit den Saxophonen war bei der Anreise nach Berlin verschollen - und Shorter musste mit geliehenen Instrumenten spielen, die ihm sein Berliner Kollege Peter Weniger zur Verfügung gestellt hatte. Und eine ganze Weile lang machte dieses Konzert einen musikalischen Existenzkampf deutlich, denn schon während die Band spielte, drehte Shorter immer wieder zwischen seinen Solo-Einlagen am Mundstück des geliehenen Tenorsaxophons, das sich offenbar in der Stimmung und im Klang sich einfach nicht den Ansprüchen des Perfektionisten anpassen wollte.

Doch später wechselte Shorter zum Sopransaxophon - und es entwickelte sich eine Interaktion von allerhöchster Intensität: mit einer Spannung des Aufeinander-Reagierens, wie man sie sonst kaum erleben kann. Eine Musik, in der es kein einziges Klischee gab, denn Klischees, also abgegriffene Floskeln vermeidet Shorter strikt - und schafft dagegen viele einzigartige Augenblicke. Jeden Ton will Shorter so klingen lassen, als sei er wirklich in diesem Moment erfunden worden, und genau das spürt man. Preiswürdige Musik - seine unbedingt!

Sting - mit Police berühmt geworden

Als "einen, der stets ungewöhnliche Wege gesucht hat", zeichnet das Komitee des Polar Music Prize Wayne Shorter aus. Diese Charakterisierung trifft auch auf den Sänger, Komponisten und Bassisten sowie Gitarristen Sting alias Gordon Matthew Sumner zu, der den Preis zusammen mit Shorter erhält. Sting, Ende der 1970er Jahre mit der Band Police berühmt geworden, ist seit Jahrzehnten einer jener Popstars, die ihre Ohren für Töne aus anderen Musikwelten offen halten und Impulse mit markanten leisen Klängen setzen.

Jazz, Dowland und Prokofjew

Sting, geboren 1951 in einem Vorort von Newcastle upon Tyne, in England, ursprünglich als Englisch- und Musiklehrer ausgebildet, habe "Pop mit virtuosem Können und Offenheit gegenüber Musik und Genres aus der ganzen Welt verbunden", heißt es in der Begründung für den Preis. Außerdem wird sein fortwährender Einsatz für die Menschenrechte hervorgehoben.

Sting 2011 auf der der Bühne des Montreux Jazz Festival | Bildquelle: picture-alliance/dpa Nach den von aufgepeitscht hohem Gesang und rauem, fast dürren Sound geprägten, im Klangbild einzigartigen Popsongs mit Police hat Sting in der Musikwelt immer wieder für Überraschungen gesorgt. Eine davon war 1985 sein erstes Solo-Album "The Dream of the Blue Turtles", für das er mit damals ganz jungen und bereits weltberühmten Jazzmusikern wie Saxophonist Branford Marsalis und Keyboarder Kenny Kirkland zusammenarbeitete - die ihn dann auch auf Tournee begleiteten und auch bei späteren Alben mitwirkten. Eine andere war 2006 eine Sammlung von Liedern des englischen Renaissance-Komponisten John Dowland zusammen mit dem bosnischen Lautenisten Edin Karamazov: "Songs from the Labyrinth". Eine Einspielung, in dem sich Stings großer Sinn für Nuancen der Interpretation und für stimmigen Ausdruck zeigte. Zuvor schon hatte es eine Klassik-Veröffentlichung mit ihm gegeben: Prokofjews "Peter und der Wolf" unter der Leitung von Claudio Abbado - mit Sting als Erzähler.

Engagement für Umweltschutz und Frieden

Sting, dessen prägnanter Künstlername ("Stachel") nicht sofort offenbart, dass ein Musiker mit besonderem Feingeist dahintersteckt, gehört zu jenen, die einen ausgeprägten Sinn für leise, aber nachhaltige Botschaften haben. Viele seiner Aufnahmen sind Ohrenöffner - für Hörer, die durch ihn andere Welten entdecken können. Er hat unter anderem Shakespeares 130. Sonett vertont: "My Mistress‘ Eyes Are Nothing Like The Sun", ein Meisterwerk des Bruchs mit überkommener Liebeslyrik, das Echtheit anstelle stilisierter Schönheit lobt. Seine 2003 erschienene Autobiographie "Broken Music" (mit demselben Titel auch in der deutschen Ausgabe) ist ein Buch von jemandem, der auch beim Schreiben die leisen Töne schätzt. Ganz viel handelt dieses Buch davon, wie er einst mit der Band Police den ganz eigenen Sound findet. Und es steckt voller erzählerisch gelungener Passagen, enthält Formulierungen von eigener Prägnanz: Mit einer "Drehtür zu einem billigen Hotel" vergleicht der Musiker etwa sein Herz.

Ein spannender Künstler - einer mit Botschaft und einer mit Haltung, stets öffentliches Vorbild gerade in seinen unterschiedlichen Engagements, etwa für Umweltschutz und Frieden. Im November 2016 eröffnete er die neue Saison in dem Pariser Klub Bataclan, ein Jahr nach den Terroranschlägen. Ein Musiker, der auch ein Gespür für Symbolkraft hat. Gesinnung - und Offenheit für Leises: Auch das etwas, das besonders im politisch brisant begonnenen Jahr 2017 auszeichnungswürdig ist - und wichtige Signale aussenden kann.