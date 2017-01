Trumps Amtseinführung und die National Cathedral Chorsänger wollen nicht singen Twitter

Der Chor der National Cathedral in Washington wurde eingeladen, bei der Amtseinführung von Donald Trump am kommenden Freitag aufzutreten. Doch einige Mitglieder des Chors protestieren. Sie weigern sich, für den künftigen US-Präsidenten zu singen.

Noch ist wenig darüber bekannt, welche Künstler bei der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump am kommenden Freitag auftreten werden. Fest steht, dass der Chor der National Cathedral in Washington bei der Inauguration singen wird - eine Entscheidung, die vom amtierenden Dechant der Kathedrale, Reverend Randy Hollerith, getroffen wurde. Das sorgt allerdings im Chor für Unmut. Am Wochenende erklärten einige Sänger in der US-Presse ihre Vorbehalte gegenüber dem Auftritt, wie die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) berichtet. Gemäß der Agenturmeldung weigerten sich die Sänger "für jemanden aufzutreten, der so harsche Aussagen gegenüber Muslimen oder Immigranten tätigt wie Donald Trump".

Institution für nationale Zwecke

"Wir beten oder singen nicht für eine bestimmte Ideologie": so äußerte sich der Kommunkationschef der Kathedrale Kevin Eckstrom in einem Statement, das die Lokalzeitung St.Louis Post-Dispatch veröffentlichte. Seit ihrer Gründung sei die Kathedrale eine Institution, die fest mit nationalen Feierlichkeiten verbunden sei. Die Mitwirkung an der Zeremonie zur Amtseinführung Donald Trumps sei für die Chormitglieder zudem freiwillig, so Kevin Eckstrom.

Liberaler Kurs

Die National Cathedral von Washington ist das Zentrum der episkopalen Kirche in den USA. In den letzten Jahren verfolgte die Glaubensgemeinschaft einen liberalen Kurs. So unterstützt sie beispielsweise die gleichgeschlechtliche Ehe. Die Kirchengemeinde hat in der Vergangenheit immer wieder eine kritische Haltung gegenüber gewählten US-Präsidenten eingenommen. Während der Amtseinführung von Richard Nixon 1973 demonstrierten mehr als 10.000 ihrer Angehörigen gegen den Republikaner.

Der frühere Dechant der Kathedrale, Gary Hall ist der Meinung, die Glaubensgemeinschaft - und damit auch der Kirchenchor - sollte das Zentrum des Widerstands gegen Trumps Visionen für die USA sein.

Bischöfin um Vermittlung bemüht

Die Bischöfin der episkopalen Diözese Washington, Reverend Mariann Budde, versucht nun zu vermitteln. Sie wertet die Beteiligung an der Zeremonie für Trump als "ein Zeichen des Respekts während einer friedlichen Machtübergabe". Bei Donald Trumps Amtseinführung ist neben dem Chor der National Cathedral auch ein Auftritt des Mormon Tabernacle Choir geplant - auch dort zweifeln Chormitglieder das musikalische Engagement für das umstrittene Ereignis an.