Am 26. Juli gab Star-Pianist Jewgenij Kissin in Verbier einen Soloabend. Zu Beginn spielte er Beethovens "Hammerklaviersonate", in der zweiten Hälfte eine Auswahl von Rachmaninow-Préludes. Das Konzert gibt es bei uns für 30 Tage exklusiv zum Anhören. | Bildquelle: © Nicolas Brodard