ARD-Musikwettbewerb 2017 Erstes Preisträgerkonzert

66. Internationaler ARD-Musikwettbewerb

Die Reportage

Beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb wurde schon das ein oder andere Ausnahmetalent entdeckt und so mancher künftige Klassik-Star geboren. Im 66. Jahrgang päsentierten junge Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt ihr Können, diesmal in den Kategorien Violine, Klavier, Gitarre und Oboe. Unsere Autoren waren einigen von ihnen in den vergangenen Tagen auf den Fersen und berichten in der Abschlussreportage von den spannendsten, lustigsten und skurrilsten Ereignissen des Wettbewerbs.