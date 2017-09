ARD-Musikwettbewerb 2017 Drittes Preisträgerkonzert

ARD-Musikwettbewerb 2017

Das Wettrennen um die begehrten Preise hat begonnen

Seit einer Woche läuft der Internationale Musikwettbewerb der ARD 2017. Zwei Wochen lang treten knapp 200 Kandidaten in den Disziplinen Klavier, Violine, Oboe und - erstmals seit 1993 - Gitarre gegeneinander an. Ihr Ziel: Preisträger in einem der renommiertesten Wettbewerbe der Welt zu werden.