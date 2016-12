Bildquelle: Enrico Nawrath

Bayreuth, Festspielhaus

Bayreuther Festspiele 2016 Premiere von Wagners "Parsifal"

Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen

Erleben Sie die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele 2016 in voller Länge. Uwe Eric Laufenberg hat Richard Wagners "Parsifal" neu in Szene gesetzt, am Pult steht Hartmut Haenchen.

Der 73-jährige Hartmut Haenchen gibt sein Hügel-Debüt mit einem Stück geben, das er genauestens kennt: aus Aufführungsserien in Berlin und Stuttgart, Amsterdam und Paris, Kopenhagen und Brüssel. Vor allem in den Niederlanden hat der gebürtige Dresdner jahrzehntelang künstlerische Verantwortung getragen, viele Musikfreunde kennen und schätzen ihn zudem als Leiter des bekannten "Kammerorchesters Carl Philipp Emanuel Bach". Diese Bayreuther Neuproduktion 2016 hat mit Klaus Florian Vogt als Parsifal und Georg Zeppenfeld als Gurnemanz auch sängerisch Weltklasse-Niveau.



Aus rechtlichen Gründen ist dieses Video nur in Deutschland verfügbar.