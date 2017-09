Themen & Gäste KlickKlack am 26.09.2017 Twitter

Sol Gabetta begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe von KlickKlack. Zu Gast im Musikmagazin sind der Pianist Kai Schumacher, der Streichinstrument-Experte Charles Beare sowie der ARD-Musikpreis-Preisträger Junhong Kuang.

Bildquelle: BR Vorschau KlickKlack am 26.09.2017

Kai Schumacher

Bildquelle: BR Eigentlich ist Kai Schumacher klassischer Pianist. Mit fünf Jahren fing er an Klavier zu spielen, und mit 14 Jahren gab er bereits Konzerte mit renommierten Orchestern. Doch als Teenager fing der Pianist auch an, sich für Rockmusik zu begeistern und in Bands zu spielen. Inzwischen hat Kai Schumacher für sich einen Weg gefunden, diese beiden Musikwelten miteinander zu verschmelzen. Er präpariert seinen Flügel und bastelt aus handgemachten Soundschnipseln Loops, aus denen ein sphärischer Klang entsteht. Kai Schumacher füllt mit seiner hypnotisierenden Musik nicht nur große Konzerthallen. Er spielt auch auf der Straße und in Planetarien. Hier wird die Kuppel zur visuellen Spielwiese, und die Visuals verstärken die Wirkung der Musik, die auch als Set im Club funktionieren würde. Anfang September erschien das neue Album von Kai Schumacher. KlickKlack stellt "Beauty In Simplicity" vor und spricht mit dem Pianisten über die lange Tradition der Minimal Music.

Charles Beare

Bildquelle: BR Charles Beare ist eine Institution für Streicher. Und das war schon im 20. Jahrhundert so. Große Musiker wie Jacqueline du Pré, Yehudi Menuhin, Isaac Stern oder Mstislav Rostropovich hatten vollstes Vertrauen in den Geigenbauer und Experten für Streichinstrumente. Denn Charles Beare erkennt eine Stradivari nicht nur aus großer Entfernung, sondern er weiß auch, wie Musiker ihre extrem wertvollen Instrumente behandeln müssen, damit sie auf Tourneen den ständigen Wechsel von einem Klima ins nächste gut überstehen. Anrufe aus der ganzen Welt mitten in der Nacht waren keine Ausnahme, und sicherlich war der Bogen von Jacqueline du Pré nicht der einzige, der nach einer Tournee völlig zerrupft zurückkam. In KlickKlack erzählt Charles Beare, wie aus solchen Momenten enge Freundschaften wurden. Außerdem verrät der Experte, wie findige Geigenbauer aus einer Stradivari zwei machten.

Junhong Kuang

Bildquelle: BR In diesen Tagen geht der ARD-Musikwettbewerb zu Ende. Für junge Musiker ist dieser Wettbewerb eine große Chance, international durchzustarten. Entsprechend groß ist natürlich der Druck, der während des Wettbewerbs auf den Teilnehmern lastet. Im Fach Gitarre hat der erst 17-jährige nicht nur die Jury überzeugt, sondern auch das Publikum. Der chinesische Gitarrist, der seit zwei Jahren am Peabody Conservatory der John Hopkins University studiert, zeigt das große Klangspektrum der Gitarre, die im Konzertsaal mächtig klingen kann aber auch sanft und beruhigend.

Sol Gabetta

Bildquelle: BR KlickKlack begleitet Sol Gabetta nach Hamburg. In der Elbphilharmonie spielte die Cellistin mit dem Gstaad Festival Orchestra unter Leitung von Jaap van Zweden das Cellokonzert von Edouard Lalo. KlickKlack erkundet nicht nur die Akustik der Elbphilharmonie, sondern auch die Architektur. Die Fassade, in der sich auf faszinierende Weise Himmel und Wasser spiegeln, ist elegant und filigran. Sehr nüchtern begrüßt einen dann der Eingang - typisch Hamburger Understatement eben. Über Europas längste Rolltreppe geht es dann zur Plaza. Die Aussicht auf die Elbe und den Hamburger Hafen ist einmalig. Auch im lichtdurchfluteten Foyer ergeben sich immer neue Perspektiven auf die Stadt und den Michel. Der Konzertsaal, den man über eine Schleuse erreicht, schwebt von der Außenwelt abgekoppelt und hängt an riesigen Stahlfedern. Für die Akustik war der japanische Spezialist Yasuhisa Toyota zuständig.

Diese komplizierte Form des Raumes hat es uns nicht leichtgemacht. Aber ich liebe Herausforderungen. (Yasuhisa Toyota)

Bildquelle: BR In der Elbphilhamonie gibt es kaum einen Nachhall. Alles wird hörbar und kristallklar. Und ein Fortissimo verliert sich im Raum. Was dem Klang an Wärme fehlt, gleichen die gepolsterten Sessel und Kuschelecken zumindest ein wenig aus.