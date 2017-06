Mittagsmusik - Thema der Woche Ein Traum-Tänzer Twitter

"Der sorglose, der bestangezogene, der lässig-elegante Fred Astaire" - so beschreibt sich Astaire selbst in seiner Autobiographie "Steps in Time". Seine Hüte seien zu klein, seine Mäntel zu kurz, außerdem sei er unleidlich, ungeduldig, schwer zufrieden zu stellen, kritisch und möge keine Zylinderhüte. Trotzdem hat er als Tänzer, Sänger und Filmschauspieler Karriere gemacht und das amerikanische Filmmusical ein Vierteljahrhundert geprägt. Vor 30 Jahren, am 22. Juni 1987, ist er gestorben.

Bildquelle: picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Im Schatten der Schwester

Die Karriere von Fred Astaire, der am 10. Mai 1899 als Frederick Austerlitz geboren wurde, beginnt im Schatten seiner Schwester Adele: Sie hat das Tanz-Talent, weshalb Astaires Eltern beschließen, die Schwester zu fördern. Fred ist zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt, Adele zwei Jahre älter.

Damals habe er noch keinen Drang gehabt zu tanzen, wie Astaire in seiner Autobiographie schreibt. Aber der Stock, mit dem Mr. Alvienne, der Leiter der New Yorker Tanzschule, auf der Lehne seines Holzstuhles den Takt schlug, während eine Frau am Ende des Raumes Klavier spielte, der habe ihn fasziniert. Und das sei zunächst auch schon alles gewesen.

Der Junge ist für nichts gut. Ein Agent über Fred Astaire

Trotzdem bekommt auch der kleine Fred Tanz- und Schauspielunterricht bei Claude Alvienne. Der Lehrer entwickelt auch eine Vaudeville-Nummer für die Geschwister, mit der die beiden erste Engagements bekommen und auch Erfolge feiern. Mit zunehmendem Alter verschwindet der "Oh, sind die süß"-Effekt - die Geschwister werden nicht mehr gebucht. Ein Agent schreibt: "Das Mädchen scheint Talent zu haben, aber der Junge ist für nichts gut."

Moaning Minnie

Der Vaudeville-Tänzer Aurelio Coccia macht beide zu Profis. Mit "Over The Top", "Apple Blossoms", "Stop Flirting", "Lady, Be Good" und "The Band Wagon" haben Fred und Adele in den USA sowie in London Erfolg. Doch die Kritiker sind vor allem von Adele fasziniert. Sie wird hochgelobt, während Fred höchstens mal am Rande erwähnt wird. Ihr fliegt alles in den Schoß, sie hasst es zu proben - Fred übt dagegen unentwegt seine Schritte und Bewegungen. Weil er ständig Bedenken hat und sich Sorgen macht, nennt Adele ihn nur "Moaning Minnie". Astaire hat ihr viel zu verdanken.

Sie war die Strahlende und ich habe sie über die Bühne geschoben. Fred Astaire über seine Schwester Adele

Tanz-Traumpaar Ginger Rogers und Fred Astaire

Als Adele ihre Bühnenkarriere aufgibt, sucht Fred Astaire einen Weg, seine Karriere auch ohne die Schwester erfolgreich zu gestalten. Mit einem Vertrag für ein Filmmusical stellt sich auch der gewünschte Erfolg ein. 1933 geht er nach Hollywood und prägt dort zusammen mit seiner neuen Tanzpartnerin Ginger Rogers eine ganze Tanz- und Film-Ära. Zusammen drehen sie in den 30er Jahren neun Musicalfilme und werden zum Traumpaar schlechthin.

Fred Astaire nennt Rogers scherzhaft "Feathers", denn bei der Probe zu "Cheek to Cheek" trägt sie ein Federkleid. Während sie tanzten, seien die Federn nur so durch die Luft geflogen, "als ob ein Huhn von einem Kojoten gejagt worden sei", schreibt Astaire in seiner Autobiographie. Nach diesem Vorfall dichten er und Hermes Pan, der mit Astaire viele Choreographien erarbeitet hat, einen neuen Text zu dem Song.

Feathers Feathers - I hate Feathers

and I hate them so that I can hardly speak

and I never find the happiness I see

with those chicken feather dancing cheek to cheek.



(aus der Autobiographie von Fred Astaire)

Karriere auch ohne Ginger Rogers

Sowohl Fred Astaire als auch Ginger Rogers erkennen, dass ihr gemeinsamer Erfolg nicht ewig andauern wird und sie beschließen, eigene Wege zu gehen. Fred Astaire dreht danach Filme mit Eleonor Powell, Rita Hayworth, Paulette Godard, Judy Garland und Audrey Hepburn. In rund 40 Filmen hat Astaire mitgespielt. Die Choreographien für die Tänze mit seinen Partnerinnen hat er selbst entwickelt, oft zusammen mit anderen Choreographen, allen voran Hermes Pan.

Komponisten wie Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin werden durch den Erfolg seiner Filme auf ihn aufmerksam. Zu George Gershwin pflegt er schon seit seinem 14. Lebensjahr eine Freundschaft. Astaire hat ein Näschen für gute Songs. Viele hat er auf der Platte "The Fred Astaire Story" aufgenommen - manche davon sind heute Jazz-Standards.

1959 dreht Astaire "On the Beach" - den ersten Film, in dem er nicht tanzt oder singt, sondern als Charakterschauspieler an der Seite von Gregory Peck und Ava Gardner zu sehen ist. Mit 61 Jahren gibt er mit "An Evening With Fred Astaire" sein Fernsehdebüt. Weitere Filme folgen, in denen er einen Diplomaten, Agenten oder Landarzt spielt, bevor er 1981 in "Zurück bleibt die Angst" ein letztes Mal im Film erscheint. Daneben tritt er in Fernsehserien, Fernsehshows und im Radio auf. Zahlreiche Ehrungen und nicht zuletzt der Oscar für sein Lebenswerk, den er 1981 bekommt, krönen seine außergewöhnliche Karriere.

Phyllis, Triplicate und Golf

Trotz tausender Briefe weiblicher Fans, trotz der Arbeit mit Größen wie Rita Hayworth, Ginger Rogers oder Audrey Hepburn bleibt Fred Astaire einer Frau treu: Phyllis Livingston Potter, die sich um die Kinder genauso wie um seine Finanzen kümmert. Sie teilt seine Hobbies, seine Liebe zum Golf und zu Rennpferden. Der Hengst Triplicate bringt dem Paar einiges an Preisgeld ein. Außerdem gründen die beiden zusammen eine Tanzschule - ein erfolgreiches Unternehmen mit vielen Zweigstellen.