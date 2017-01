U21 - Idealbesetzung Julian Prégardien & "Winterreise" Twitter

Mit einem 24-teiligen Hörspiel hat sich U21 gerade ganz Schuberts "Winterreise" verschrieben. Genau wie Julian Prégardien, der erforscht ihre Geschichte, Aufführungspraxis und transportiert den Liederzyklus in seiner ganz eigenen Interpretation in die Gegenwart. Mit der ist er gerade in Asien und Europa auf Tour – und zwischendrin bei uns im U21-Studio.

Vor zehn Jahren hat Julian Prégardien Schuberts "Winterreise" zum ersten Mal gesungen. Als Student an der Musikhochschule Freiburg in einem szenischen Projekt, in dem er sich die 24 Lieder noch mit acht anderen Studenten teilen musste. Seitdem hat er die "Winterreise" aber nicht mehr aus den Augen verloren. Und seit rund drei Jahren beschäftigt er sich immer intensiver mit ihr - und steigt damit auch in die Fußstapfen seines Vaters.

"Winterreise" mit Vater und Sohn Prégardien

Christoph Prégardien, Julians Vater, gilt als einer "der" zeitgenössischen Schubert-Interpreten. Und er ist Teil der aktuellen U21-Webserie "Winterreise. Die Geschichte von Max und Madita" - in Zusammenarbeit mit dem Klassik-Streaming-Portal Grammofy. Denn bei Grammofy gibt es zu allen 24 Folgen des Online-Hörspiels das passende "Winterreisen"-Lied zum Anhören - gesungen von Christoph Prégardien.

In einem Interview hat Julian mal gesagt, dass es ganz schön blöd wäre, wenn er sich nicht den Rat seines Vaters einholen würde. Trotzdem: Über die "Winterreise" hat er nicht extra lange mit ihm diskutiert. Es sei mehr so, dass er sich innerlich mit dem Vater austausche, sagt er. Aber er habe ihn nicht persönlich gebeten: Erklär mir das mal. Und das sei diesmal auch die richtige Entscheidung gewesen. Denn Julian wollte diese Musik intuitiv erfahren, wollte spontan erleben "was macht das gerade mit mir."

Die Zustände, die der Wanderer durchläuft - bis zur Selbstverletzung. Das ist schon extrem. Julian Prégardien, Tenor

Julian Prégardien & Winterreise live In der Liederabend-Serie von LIEDERLEBEN tritt Julian Prégardien am Freitag, 3. Februar 2017, im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz auf. Begleitet wird er von Akemi Murakami, der Künstlerischen Leiterin von LIEDERLEBEN. Beginn: 19.30 Uhr.

In einer Luxemburger Inszenierung mit der musikalischen Interpretation der "Winterreise" von Hans Zender hat Julian Prégardien 2016 eine moderne Variante des Liederzyklus' ausgetestet. Auf der Medien-Plattform prhei.com präsentiert er, was er zur Aufführungspraxis der "Winterreise" in den letzten Jahren alles herausbekommen hat. Im Januar 2017 ist die dritte CD-Auskopplung seines Editions-Projektes "WINTERREISE" erschienen. Auf der Bühne hat er den Output seiner künstlerischen Forschung gerade bei seiner Tour in Japan, der Schweiz, Holland und Deutschland umgesetzt. Im U21-Studio erzählt er uns mehr dazu - und singt natürlich live aus der "Winterreise"

"Winterreise" - Schuberts Liederzyklus neu erzählt

Bildquelle: kim hoss kommunikationsdesign Max ist Musiker - und frisch verlassen worden: von Madita. In der Nacht, in der er ihre Wohnung verlässt, sprayt er noch schnell ein Herz an ihre Hauswand, um ein Zeichen seiner Liebe zu hinterlassen. Dann schmeißt er sich in sein Auto und fährt davon. Planlos und durch eine Schneelandschaft - von einem Ort zum anderen. Max trinkt, Max tanzt in Clubs und er tut alles, um auf andere Gedanken zu kommen. Vom 9. bis 31. Januar erzählen wir euch die Liebesgeschichte von Max und Madita. Inspiriert vom berühmten Liederzyklus von Franz Schubert - in 24 Folgen, die euch in eine Welt voller großer Gefühle und Gänsehaut entführen.

