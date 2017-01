Drei Tage vor der lang ersehnten Eröffnung der Elbphilharmonie verrät Intendant Christoph Lieben-Seutter BR-KLASSIK, was ihm am besten an seiner "Elphi" gefällt, welche Fehler bei Planung und Bau unterlaufen sind - und er gibt außerdem Tipps für den neuen Konzertsaal in München. | Bildquelle: Bayerischer Rundfunk