Noch im September wird beim CD-Label von BR-KLASSIK ein Rossini-Album mit der lettischen Sopranistin Marina Rebeka erscheinen. Außerdem ist die Sängerin in der Saison 2017/18 als Artist in Residence für mehrere Konzerte zu Gast beim Münchner Rundfunkorchester. Moderator Maximilia Maier nimmt Marina Rebeka mit zu einer besonderen Stadtrundfahrt - es geht unter anderem in den Biergarten und in eine Arztpraxis ... | Bildquelle: © Jānis Deinats