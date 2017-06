Bildquelle: CAMI / © Michal Novak

BR-Symphonieorchester Juanjo Mena dirigiert Mozart und Mahler

Gustavo Dudamel musste die Leitung der Konzerte dieser Woche leider krankheitsbedingt abgeben. Für ihn springt der spanische Dirigent Juanjo Mena ein, der damit sein Debüt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gibt. Auf dem Programm steht Mahlers Erste sowie Mozarts Violinkonzert KV 216 mit Janine Jansen als Solistin.

Mena, 1965 im Baskenland geboren, ist Chefdirigent des BBC Philharmonic in Manchester und hat mit diesem renommierten Orchester bereits mehrere preisgekrönte CDs eingespielt. Von Dudamel übernimmt Mena auch das Hauptwerk des Abends, Gustav Mahlers erste Symphonie - den populären programmatischen Titel "Titan" zog der Komponist später wieder zurück. In seinem symphonischen Erstling beschritt der Komponist neue Wege: "Wie ein Naturlaut" hebt die Musik mit geheimnisvollen Fernklängen an. Mahler collagiert hier einen Kosmos an Ausdrucksformen zwischen liedhaftem Ton, volkstümlicher Tanzmusik, gespenstischem Kanon und turbulentem Kehraus. Neu im Programm ist zu Beginn das dritte Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart KV 216, das mit seinen himmlischen Kantilenen im Adagio und seinem gewitzten Esprit in den Ecksätzen bereits den klassischen Wiener Stil repräsentiert. Und dafür kehrt die charismatische Niederländerin Janine Jansen, eine der besten Geigerinnen ihrer Generation, zum Symphonieorchester zurück.