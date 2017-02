Münchner Rundfunkorchester Video Game Music in Concert

Mittagsmusik - Thema der Woche

Computerspielemusik - Von "Tennis for two" bis "Call of Duty"

Der Weg von 8-Bit Computerchip Musik bis zum orchestralen Soundtrack eines Nobuo Uematsu und Final Fantasy war es ein langer Weg. Die Mittagsmusik beleuchtet die Entwicklung der Computerspielemusik im Thema der Woche.