Star-Tenor Jonas Kaufmann Rückkehr auf die Opernbühne

Bildquelle: © Gregor Hohenberg

Mehrere Monate lang musste er aussetzen, sagte zahlreiche Engagements ab - nun plant Jonas Kaufmann sein Comeback. Der Startenor kann es kaum abwarten, endlich wieder auf die Bühne zu gehen: "Ich bin glücklich wie ein Kind. Es war wirklich hart. Ich liebe Singen und ich war noch nie zuvor zu so einer langen Pause gezwungen." Wegen eines Ödems am Stimmband rieten die Ärzte Kaufmann zur Vorsicht; auch seinen geplanten Auftritt zur Eröffnung der Elbphilharmonie am 11. Januar musste der Sänger deswegen absagen.

Comeback als Lohengrin

Seine Rückkehr auf die Opernbühne plant Jonas Kaufmann für den 18. Januar in Paris, wo er als Lohengrin in Wagners gleichnamiger Oper auftreten will. "Der Arzt war deutlich: Ich darf wieder mit der Arbeit starten, aber in aller Ruhe, Schritt für Schritt. Eine Oper zu singen, kommt einer sportlichen Spitzenleistung gleich."