Neuer Konzertsaal für München Siegerentwurf kommt aus Österreich

Konzertsaal-Wettbewerb München

Wer bekommt den Zuschlag?

Es soll einer der besten Konzertsäle der Welt werden, so die Vorgabe von Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle. Derzeit sitzt die hochkarätig besetzte Jury über den Entwürfen. Am Samstag präsentiert der Freistaat den Sieger des Architektenwettbewerbs. Wir sind ab 10.45 Uhr live via Videostream dabei.