2016 - ein Jahr der Abschiede Diese grossen Musiker werden wir vermissen

Neville Marriner, 14.4.1924 - 2.10.2016

"Alle Mitglieder der Academy entwickelten in den ersten beiden Jahren, in denen wir nur zum Vergnügen spielten, gemeinsam unsere eigene Vorstellung von dem, wie Mozart zu klingen habe. Der damalige Mozartklang zeigte uns vielmehr, was wir nicht mochten.“ Neville Marriner über seine Anfänge bei der Academy of St Martin in the Fields | Bildquelle: picture-alliance/dpa