Neue Ahnengalerie in der Bayerischen Staatsoper Porträtkunst mit modernen Mitteln Twitter

Facebook

0

Die Porträtgalerie in der Bayerischen Staatsoper wird seit 2013 regelmäßig mit neuen Bildern bestückt - angefertigt von Künstlern, die in den verschiedensten Genres arbeiten, bis hin zur Videokunst. Am 21. Juni wird das neueste Porträt enthüllt: Gabriele Schnaut, fotografiert von Anton Corbijn.

Bildquelle: © Wilfried Hösl Nikolaus Bachler und Christoph Koch im Interview

Noch im 19. Jahrhundert wurde die "Künstler-Ahnengalerie" ins Leben gerufen: im Jahr 1899; Initiator war der damalige Generalintendant Ernst von Possart. Seit der Wiedereröffnung der Staatsoper im November 1963 wird die Galerie von den Freunden des Nationaltheaters betreut. Allerdings waren seit den Sechzigerjahren nur noch wenige neue Porträts hinzugekommen - zumindest bis 2013.

1/4 Porträt Waltraud Meier von Joachim Baldauf (li.) | Bildquelle: © Wilfried Hösl 2/4 Porträt Edita Gruberova von Matthias Bitzer (re) | Bildquelle: © Wilfried Hösl 3/4 Porträt Jonas Kaufmann von Elizabeth Peyton (li.) | Bildquelle: © Wilfried Hösl 4/4 Porträt Christian Gerhaher von Oda Jaune (2. v. links) | Bildquelle: © Wilfried Hösl

Von Malerei bis Stickerei

Anlässlich des fünfzigsten Jahrestags der Wiedereröffnung des Nationatheaters bekam die Galerie Zuwachs: Zunächst waren es 21 Porträts von Sängerinnen und Sängern der letzten 50 Jahre, die eng mit der Bayerischen Staatsoper verbunden waren oder sind. In den letzten Jahren sind vier weitere dazugekommen. Angerfertigt wurden die Porträts von Künstlern, die in verschiedenen Formaten und Medien arbeiten - von Malerei und Zeichnung über Fotografie und Video bis hin zur Stickerei. Die Kunsthistorikerin Eva Karcher ist für die Auswahl der Künstler verantwortlich. Die neuen Porträts bilden einen reizvollen Kontrast zu den traditionellen Sänger-Gemälden und treten mit diesen in Dialog. Am 21. Juni wird nun das neueste Bild der Öffentlichkeit präsentiert: ein Porträt der Sopranistin Gabriele Schnaut, geschaffen von dem niederländischen Fotografen und Regisseur Anton Corbijn.

Die bisherigen Porträts Hildegard Behrens von Andy Hope 1930

Inge Borkh von Till Janz / Hendrik Schneider

Wolfgang Brendel von Andreas Mühe

Diana Damrau von David LaChapelle

Brigitte Fassbaender von Eberhard Havekost

Dietrich Fischer-Dieskau von Marcel van Eeden

Christian Gerhaher von Oda Jaune

Edita Gruberova von Matthias Bitzer

Anja Harteros von Vik Muniz

Gwyneth Jones von Karl Lagerfeld

Jonas Kaufmann von Elizabeth Peyton

Wolfgang Koch von Christoph Brech

René Kollo von Stephan Balkenhol

Lucia Lacarra von Robert Longo

Waltraud Meier von Joachim Baldauf

Kurt Moll von Jānis Avotiņš

Hermann Prey von José María Cano

Lucia Popp von Marc Brandenburg

Dame Margaret Price von Florian Süssmayr

Peter Seiffert von Daniele Buetti

Júlia Várady von Karen Kilimnik

Astrid Varnay von Maurizio Anzeri

Kontanze Vernon von Norbert Bisky

Klaus Florian Vogt von Paulina Olowska

Fritz Wunderlich von Hans Aichinger

Der Besucher muss das Gefühl haben: Wir sind im Jahr 2017, nicht im Jahr 1950. Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper

Zur Idee, die Künstlerische Ahnengalerie mit den Mitteln der Moderne fortzuführen, äußert sich Nikolaus Bachler, der Intendant der Bayerischen Staatsoper: "Diese Idee kam direkt aus unserer Art, Musiktheater zu machen - dass es nämlich um das Heute geht, und dass man die Sänger, die an diesem Haus wichtig sind, von Künstlern nicht nur malen, sondern eben auch zeichnen, fotografieren, auf Video bannen lässt. Das muss eine Heutigkeit bekommen. Wenn man in die Oper hineinkommt, muss man das Gefühl haben, wir sind im Jahr 2017 und nicht im Jahr 1950." Und Christoph Koch, Pressesprecher der Staatsoper, freut sich: "Man sieht nun: Das Publikum läuft durch die Gänge und schaut auch die alten Ölgemälde wieder ganz anders an."



Sendung: "Leporello" am 20. Juni 2017, 16.05 Uhr auf BR-KLASSIK