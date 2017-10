Brigitte Fassbaender erhält ECHO fürs Lebenswerk Auszeichnung für vielfältige Künstlerin Twitter

Facebook

1

Die Sängerin und Regisseurin Brigitte Fassbaender wird mit einem ECHO Klassik für ihr Lebenswerk geehrt. Das teilte der Deutsche Phono-Verband am Dienstag mit. Am 29. Oktober wird der Preis bei einer Gala in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen.

Bildquelle: Rupert Larl

Die Sängerin, Regisseurin, Autorin und Pädagogin Brigitte Fassbaender sei eine der vielfältigsten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit, teilte der Deutsche Phono-Verband am Dienstag mit. Ihre Operninterpretationen zeichneten sich durch eine einmalige Verbindung von gesanglicher Qualität und schauspielerischer Durchdringung aus.

Oper, Lied und Konzert

Brigitte Fassbaender erhielt ihre Ausbildung zur Mezzosopranistin zunächst von ihrem Vater. Nach einem Gesangsstudium in Nürnberg war Fassbaender ab 1961 Mitglied der Bayerischen Staatsoper, der sie fast 30 Jahre als Ensemblemitglied angehörte. Die Mezzosopranistin trat darüber hinaus an den führenden Opernhäusern der Welt auf. Außerdem war sie eine gefeierte Konzert- und Liedsängerin. Als erste Frau überhaupt nahm Fassbaender die großen Liederzyklen von Franz Schubert auf Schallplatte auf. Insgesamt war sie an rund 250 CD- und Schallplattenproduktionen beteiligt.

Brigitte Fassbaender gehört zu den herausragenden Protagonisten der klassischen Musik. Florian Drücke, Geschäftsführer des Bundesverbandes Musikindustrie

Zweite Karriere als Regisseurin

Seit ihrem Rückzug vom Gesang im Jahr 1994 ist sie als Regisseurin im Opern- und Schauspielbereich tätig. Von 2009 bis zum Sommer 2017 war sie künstlerische Leiterin des Richard-Strauss-Festivals in Garmisch-Partenkirchen. Brigitte Fassbaender ist auch eine gefragte Pädagogin und Fördererin junger Gesangstalente. Sie leitet Meisterkurse im In- und Ausland.



Der ECHO für das Lebenswerk soll der Künstlerin bei einer Gala am 29. Oktober in der Hamburger Elbphilharmonie überreicht werden. Moderiert wird der Abend von Thomas Gottschalk.

Sendung: "Leporello" am 10. Oktober 2017, ab 16.05 Uhr auf BR-KLASSIK