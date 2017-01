Afghanisches Frauenorchester spielt in Davos Musik als Todsünde Twitter

Zohra - so heißt das erste Frauenorchester Afghanistans, das am Freitag beim Weltwirtschaftsforum in Davos auftritt. In ihrer Heimat erfahren die Musikerinnen aber Ablehnung: von den Taliban und auch von den eigenen Familien.

Die 35 Musikerinnen von Zohra sind zwischen 13 und 20 Jahre alt. Die meisten kommen aus armen Familien oder sind Waisenkinder. An Afghanistans einziger Musikakademie in Kabul studieren sie traditionelle afghanische, aber auch klassische westliche Musik. Negin, die 19-jährige Leiterin des Orchesters, lernt dort seit drei Jahren das Dirigieren - sie ist die erste afghanische Dirigentin.

Wenn ich die Mädchen dirigiere, könnte ich jedes Mal weinen. Dirigieren ist ein Privileg in Kabul. Negin Khapalwak, Dirigentin des Frauenorchesters

Musizierende Mädchen - für Extremisten eine Todsünde

Negin Khapalwak, die Dirigentin von "Zohra", dem ersten afghanischen Frauenorchester. | Bildquelle: picture alliance / Mohammad Jawad In Afghanistan sind Negin und ihre Orchestermusikerinnen allerdings vielfach mit Ablehnung konfrontiert - durch die Taliban, aber auch durch ihre eigenen Familien. Negin kommt aus der Provinz Kunar im Osten Afghanistans, die zum Teil von Islamisten kontrolliert wird. Für die Extremisten begehen die musizierenden Mädchen eine Todsünde. "Wenn du weiter Musik machst oder dirigierst, töten wir dich" - solche Drohungen habe sie von den Taliban erhalten, so Negin. In ihrer Familie waren Mutter und Onkel gegen ein Musikstudium, der Vater aber hat sie unterstützt.

Ich wollte unserer Gesellschaft beweisen, dass Mädchen alles tun können. Negin Khapalwak

Auftritt in Davos

Am Freitag tritt Zohra zum ersten Mal im Ausland auf - mit einem Konzert beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ein positives Zeichen aus Afghanistan - für die Führungselite aus Wirtschaft und Politik? Immerhin hört man von dem Land meistens im Zusammenhang mit tödlichen Anschlägen, die dort zum Alltag gehören. Politische Stabilität und Sicherheit - Fehlanzeige, wohl für viele Jahre noch. Andererseits gilt Afghanistan für die deutschen Behörden mittlerweile wieder als Land, in das Geflohene durchaus zurückgeschickt werden können.

Gegen die Unterdrückung - auch mit Beethoven

Bildquelle: picture alliance / Mohammad Jawad Das Motto des Mädchenorchesters ist eindeutig: Sie wollen die Taliban mit Musik bekämpfen. Der Ideologie der Unterdrückung etwas entgegensetzen, zeigen, dass Mädchen zu mehr in der Lage sind, als Männer ihnen zugestehen wollen. Ihre Waffen sind Celli, Trompeten und Pauken. Und im Falle von Negin der Taktstock. Ihr Traum ist es, einmal das afghanische Nationalorchester zu dirigieren.

Jetzt geht es aber erst einmal nach Europa. Nach ihrem Auftritt in Davos werden die Musikerinnen in Zürich, Weimar und in Berlin spielen. Auf dem Programm stehen traditionelle Klänge aus Afghanistan, auf den Pulten liegen aber auch Noten von Beethoven.