Festakt und Eröffnungskonzert Elbphilharmonie "Zum Raum wird hier die Zeit"

Mittagsmusik - Thema der Woche

Herausragende Konzertsäle

Ein Saal der Superlative ist die Elbphilharmonie in Hamburg schon jetzt. Am Mittwoch, 11. Januar, wird sie eingeweiht. Wir nehmen das zum Anlass, im Rahmen der "Mittagsmusik" als Thema der Woche in legendäre internationale Konzertsäle zu horchen: von der Suntory Hall in Tokio bis zum goldenen Musikvereinssaal in Wien.