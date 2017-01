Bariton Gerd Grochowski gestorben Der Wotan war seine letzte Rolle Twitter

Erst im letzten Jahr hatte er als Klingsor in Uwe Eric Laufenbergs "Parsifal"-Inszenierung sein Bayreuth-Debüt gegeben. Nun ist der international renommierte Bassbariton Gerd Grochowski im Alter von gerade einmal 60 Jahren gestorben - am Vortag stand er noch als Wotan in Wagners "Walküre" in Wiesbaden auf der Bühne.

Bildquelle: Diemut Schilling

Die Aufführung fand im Staatstheater Wiesbaden statt. Dass sich Wotan in der "Walküre" mit den Worten "Nur eines will ich noch, das Ende" verabschiedet, mutet in diesem Zusammenhang wie bittere Ironie an.

Renommierter Wagner-Sänger

Gerd Grochowski, der unter anderem bei dem legendären Bariton Josef Metternich studiert hatte, machte sich vor allem im deutschen Repertoire einen Namen - und ganz besonders als Wagner-Sänger. Mit Wagner-Rollen gastierte er auch an internationalen Opernhäusern wie der San Francisco Opera (Gunther), dem Londoner Royal Opera House Covent Garden (Telramund), der Scala in Mailand (Kurwenal und Gunther) sowie der Metropolitan Opera New York (Kurwenal). Seinen internationalen Durchbruch feierte er in der Titelrolle von Feruccio Busonis "Doktor Faustus" am Württembergischen Staatstheater in Stuttgart. Die Zeitschrift "Opernwelt" nominierte ihn dafür im Jahr 2005 als Sänger des Jahres.

Auch als Konzertsänger aktiv

Doch auch im internationalen Repertoire konnte Grochowski Erfolge feiern. So wirkte er in Patrice Chéraus Produktion von Leoš Janáčeks Oper "Aus einem Totenhaus" bei den Wiener Festwochen mit, bei der Pierre Boulez am Pult stand. Ebenfalls machte sich Grochowski als Konzertsänger einen Namen. In der Düsseldorfer Tonhalle interpretierte er beispielweise 2014 die Baritonpartie in Alexander Zemlinskys "Lyrischer Symphonie", und seine Mitwirkung an der Deutschen Erstaufführung von Hans Werner Henzes "Opfergang" im Dezember 2010 unterstrich seine Autorität auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik. Zu den CDs und DVDs, auf denen Grochowski zu sehen und zu hören ist, zählen, neben der erwähnten Janáček-Produktion, vor allem Einspielungen von Wagner-Opern unter der Leitung von unter anderem Marek Janowski ("Lohengrin"), Daniel Barenboim ("Tristan und Isolde") und Simon Rattle ("Götterdämmerung").