Jonas Kaufmann eröffnet Wiener Opernball Startenor beim rauschenden Ballfest Twitter

Facebook

Vergangene Woche erst gab Tenor Jonas Kaufmann nach einer mehrmonatigen Gesangspause sein Comeback in Paris. Im Februar wird der 47-jährige Star nun den Wiener Opernball musikalisch eröffnen, den berühmtesten Ball der Welt.

Bildquelle: picture-alliance/dpa

Weiße Ballkleider, schwarze Fräcke, roter Teppich und prächtiger Blumenschmuck: Einmal im Jahr verwandelt sich die Wiener Staatsoper in einen festlichen Tanzsaal. Der Wiener Opernball ist weltberühmt. Glanzvoll eröffnet wird das Fest traditionell vom Orchester der Wiener Staatsoper und Tänzern des Staatsballetts. Natürlich dürfen dabei auch die großen Stars nicht fehlen. Höhepunkt am 23. Februar wird der Auftritt von Tenor Jonas Kaufmann sein.

Jonas Kaufmann vor Millionenpublikum

"Wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten", sagte Staatsoperndirektor Dominique Meyer bei der Pressekonferenz am Montag in Wien. Jonas Kaufmann wird unter anderem Arien aus George Bizets Oper "Carmen" und Franz Lehárs "Land des Lächelns" singen. Zitate aus bekannten Opern sollen sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung ziehen, so Organisatorin Maria Großbauer bei der Pressekonferenz - vom Blumenschmuck bis zur Damenspende, einem Geschenk, das den Besucherinnen überreicht wird. Rund 5.500 Besucher werden zum Wiener Opernball erwartet. Die regulären Preise für Eintrittkarten beginnen bei 290 Euro. Eine Loge kann bis zu 20.500 Euro kosten. Das berühmte Ballfest wird jedes Jahr von Millionen Zuschauern im Fernsehen live verfolgt.

Nach Stimmproblemen offensichtlich wieder topfit

Wegen Stimmbandproblemen hatte Jonas Kaufmann mehrere Monate lang pausieren müssen. Am 18. Januar feierte der Startenor mit Wagners "Lohengrin" an der Opéra Bastille in Paris sein erfolgreiches Comeback. Nun wird sein Auftritt in Wien mit Spannung erwartet. Stars und große Namen sind hier üblich. Im vergangenen Jahr sang die Sopranistin Olga Peretyatko bei der Eröffnung des Opernballs.