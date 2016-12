Bundesverdienstkreuz für Julia Fischer Auszeichnung für Leistung als Kulturbotschafterin Twitter

Am Mittwoch hat Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle Julia Fischer in München das Verdienstkreuz am Bande übergeben. Die Geigerin wurde damit als Kulturbotschafterin der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Bildquelle: © Decca / Julia Wesely

Geboren wurde Julia Fischer 1983 in Gauting bei München. Mit neun Jahren begann sie ihre musikalische Karriere als Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Theater München.

Ihre internationale Konzerttätigkeit begann sie 1998. Heute tritt die Geigensolistin weltweit mit namhaften Dirigenten und führenden Orchestern auf: darunter die Wiener Symphoniker, das Gewandhausorchester, die Academy of St. Martin in the Field und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, mit dem sie 2003 in der Carnegie Hall debütierte. Außerdem unterrichtet die Musikerin seit 2006 selbst an der Hochschule für Musik und Theater München - und widmet sich dort der Ausbildung junger Nachwuchskünstler. Daneben engagiert sich Julia Fischer in ihrer Heimatgemeinde Gauting und im Landkreis Starnberg bei Benefiz- oder Adventskonzerten.