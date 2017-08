Regisseur Kirill Serebrennikov unter Hausarrest Proteste aus der Kulturszene Twitter

Russische Behörden verhängten am 23. August Hausarrest gegen den Regisseur Kirill Serebrennikov. Dem Theatermacher und Kreml-Kritiker wird vorgeworfen, staatliche Gelder von umgerechnet knapp einer Million Euro veruntreut zu haben. Eine Welle der Empörung geht seit der Verhaftung durch die russische und internationale Kulturszene. Auch aus Deutschland gibt es eine Online-Petition für Serebrennikovs Freilassung.

Bildquelle: picture-alliance/dpa

Am 22. August ist der russische Theatermacher Kirill Serebrennikov unter Betrugsverdacht in St. Petersburg festgenommen und zu weiteren Vernehmungen nach Moskau gebracht worden. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2014 staatliche Gelder in Höhe von 68 Millionen Rubel (knapp eine Million Euro) veruntreut zu haben. Am 23. August verhängte eine Moskauer Haftrichterin dann Hausarrest, weil bei Serebrennikov Fluchtgefahr bestünde - so argumentierten die Behördenvertreter und verwiesen dabei auf Serebrennikovs bevorstehendes Engagement in Stuttgart. Die Justiz stuft den Fall als besonders schweren Betrug ein. Darauf stehen im russischen Strafrecht hohe Geldstrafen oder bis zu zehn Jahre Haft.

Natürlich möchte ich, dass man mich freilässt. Ich bekenne mich nicht schuldig Kirill Serebrennikov

Serebrennikovs Engagement an der Oper Stuttgart

Der Hausarrest soll zunächst bis zum 19. Oktober gelten und bedeutet eine weitgehende Kontaktsperre: Serebrennikov darf kein Internet nutzen und keine Post verschicken. Die Oper Stuttgart sieht in dem verhängten Hausarrest eine unverhältnismäßig strenge Maßnahme, wie sie am 23. August mitteilte. Die Premiere von Serebrennikovs Inszenierung der Oper "Hänsel und Gretel", die für den 22. Oktober 2017 angesetzt ist, soll dennoch wie geplant stattfinden. Kirill Serebrennikov hätte wesentliche Teile des Inszenierungskonzepts, das Bühnenbild und die Kostüme bereits fertiggestellt. Die Proben mit dem Stuttgarter Ensemble hätten bereits Ende der vergangenen Spielzeit begonnen, also sei es durchaus möglich, Kirill Serebrennikovs künstlerische Arbeit in seinem Sinne umzusetzten.

"Kirill Serebrennikov ist ein wichtiger Partner für die Oper Stuttgart," - sagte die Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer. "Er ist ein kritischer Kopf, seine Arbeit erfährt international große Anerkennung. Ich hoffe, dass sich der Sachverhalt schnell aufklärt und er wieder freikommt." Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, zeigte sich angesichts der Situation von Kirill Serebrennikov besorgt und forderte ein Menschenrechtsverfahren ein.

Unterstützung für Serebrennikov aus der ganzen Welt

Kirill Serebrennikov im Moskauer Gerichtssaal | Bildquelle: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa

Serebrennikovs Verhaftung löste eine Welle der Empörung in der russischen und internationale Kulturszene aus. Warum werde Serebrennikov so brutal behandelt, fragte der Publizist Nikolai Swanidse. "Was ist er, ein Vergewaltiger, ein Serienkiller, eine Gefahr für die Gesellschaft?", sagte er gegenüber der Agentur Interfax. Internationale Künstler haben die russische Staatsanwaltschaft in einem offenen Brief aufgefordert, die Strafverfolgung einzustellen. "Wir protestieren gegen die Verhaftung von Kirill Serebrennikov. Die Vorwürfe gegen ihn sind unhaltbar und lassen erkennen, dass hier ein international renommierter Regisseur mundtot gemacht werden soll," heißt es im Brief. Die Zahl der Unterzeichner der auf der Plattform change.org veröffentlichten Petition - initiiert vom künstlerischen Leiter der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, und dem Dramatiker Marius von Mayenburg - steigt weiter an. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem die Schauspielerinnen Nina Hoss und Cate Blanchett, Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek oder der Pianist Igor Levit.

Auch der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis unterzeichnete die Petition und verurteilte das Vorgehen der russischen Behörden: Solch ein grober und voreingenommener Umgang mit einem Künstler sei unzulässig, sagte Currentzis: "Nicht nur ein großer russischer Regisseur, sondern die ganze Zukunft der russischen Kultur sitzt nun auf der Anklagebank."

