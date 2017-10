Adele Neuhauser beim Jazzfest München Douglas Adams, Jazz und Tierimitationen Twitter

Beim Jazzfest in München am 7. Oktober steht Dougals Adams' "Die Letzten ihrer Art" auf dem Programm - eine abendteuerliche Reise rund um die Welt, in der es um bedrohte Tierarten geht. Doch was hat das mit Jazz zu tun? Die Schauspielerin Adele Neuhauser - unter anderem bekannt als Tatort-Kommissarin - ist Jazzliebhaberin und rezitiert zur Performance von Edi Nulz. BR-KLASSIK verrät sie im Interview, wie sie zu diesem "tierischen", literarisch-jazzigen Projekt kam.

BR-KLASSIK: Adele Neuhauser, was ist "Die letzten ihrer Art"? Eine Lesung mit Musik? Übernehmen Sie dabei eine Rolle oder denken Sie sich vielleicht sogar eine Rolle aus?

Adele Neuhauser: Nein, ich folge den Texten von Douglas Adams, seinen Geschichten. Und die Musik greift in den Text ein, auch die Musiker greifen ein. Es ist eine fast filmische Reise vor den Augen des Zuhörers und Zusehers - eine sehr vergnügliche Reise.

BR-KLASSIK: Ein großer Unterschied zum Film ist natürlich, dass Sie bei Ihrem Auftritt beim Jazzfest in München direkten Kontakt zum Publikum haben. Puscht Sie das?

Adele Neuhauser: Klar, immer! Und gerade so ein Festival hat ja auch meistens eine ganz eigene Stimmung. Vor uns spielen noch andere Bands, die ganz wunderbar sind - ich denke, das Publikum wird schon in einer sehr angeheizten Stimmung sein. Ich freue mich schon sehr darauf!

Die Band Edi Nulz ist sehr spielerisch, humorvoll, kreativ und intelligent in ihrer Musik. Und das gefällt mir sehr. Adele Neuhauser

BR-KLASSIK: Woher kommt Ihre Liebe zum Jazz?

Adele Neuhauser: Ich glaube, die hat mir mein Vater irgendwie mitgegeben. Ich liebe am Jazz, und besonders am Jazz der Jungs von Edi Nulz, dass er sehr spontan ist und viel mit anderen Stilmitteln spielt. Die Band Edi Nulz ist überhaupt sehr spielerisch, humorvoll, sehr kreativ und intelligent in ihrer Musik. Und das gefällt mir sehr.

BR-KLASSIK: Bei den "Letzten ihrer Art" geht es um bedrohte Tierarten. Kommt auch ein bisschen was Tierisches bei den Musikern rüber?

Adele Neuhauser: Bei einer Geschichte zum Beispiel stellt ein Musiker den Kakapo dar. Er imitiert den Vogel also akustisch. Er macht es so großartig, dass man wirklich das Gefühl hat, der Kakapo, dieser seltsame, überdimensioniert dicke Papagei, stünde vor einem.

BR-KLASSIK: Und wie ergänzen sich Sprache und Musik?

Adele Neuhauser: Fantastisch! Es war ja ursprünglich die Idee meines Sohnes Julian Adam Pajzs, dem Gitarristen der Band, dieses Programm gemeinsam zu machen. Anfänglich wollte er einen Faust-Abend machen - ich habe ja mehrere Jahre den Mephisto gespielt. Da habe ich ihm allerdings gesagt: "Sei mir nicht böse, aber mit Faust bin ich schon irgendwie durch.“ Eine Woche später kam er dann mit Douglas Adams an. Das fand ich eine wesentlich zündendere Idee. Die humorvolle, leichte Sprache und auch komplexe Sprache von Douglas Adams verbindet sich wunderbar mit Musik.

BR-KLASSIK: Wenn Sie sich mit bedrohten Tierarten beschäftigen - inspiriert es Sie vielleicht dazu, mal in die betroffenen Regionen zu fahren diese Tiere live anzusehen?

Adele Neuhauser: Ja, den Kakapo hätte ich schon gerne gesehen. Andere Tierarten, die Warane zum Beispiel, muss ich nicht unbedingt live erleben - das sind Tiere die mir eher Angst machen. Aber die Reise, die Douglas Adams gemacht hat - so etwas würde ich schon auch gerne mal machen: mich auf die Suche begeben und mich nicht nur diesen aussterbenden Tierarten, sondern auch anderen Kulturen auszusetzen. Einfach mal auf eine abenteuerliche Reise zu gehen.

Die Fragen stellte Sylvia Schreiber für BR-KLASSIK.

Sendung: "Leporello" am 6. Oktober 2017, 16.05 Uhr auf BR-KLASSIK