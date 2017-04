"Herr der Ringe" in Concert Film-Trilogie live im Konzertsaal Twitter

Zwischen dem 9. und dem 17. April gibt es in der Münchner Philharmonie im Gasteig alle drei Teile der "Herr der Ringe"-Filmtrilogie zu erleben - mit großer Leinwand und live vom Orchester gespielter Musik. Ein Erlebnis, denn Howard Shores große symphonische Filmmusik hat sich längst im Konzertleben etabliert - wegen seines kunstvollen, um Leitmotive gestalteten Aufbaus und seines Reichtums an folkloristischen und historischen Klängen. BR-KLASSIK präsentiert die Filmmusikkonzerte.

"Pure Magie, wirklich phänomenal!" Komponist Howard Shore ist sichtlich stolz, als er erzählt, wie es für ihn war, seine Musik zum ersten Mal live mit Orchester im Konzertsaal zu hören. Diese Premiere ist ein paar Jahre her, mittlerweile ist "Herr der Ringe - in Concert" eine Marke, die sich im internationalen Konzertleben durchgesetzt hat. Jetzt sitzt Howard Shore Jetlag-geplagt im Berliner Hotel Adlon und gibt charmant und im feinen Zwirn wieder einmal den Botschafter für sein Opus Magnum - elf Stunden Musik hat er für "Herr der Ringe" komponiert - und dessen aktuelle Tour durch die deutschen Konzertsäle.

Stolz auf das Konzerterlebnis

Howard Shore bei der Vorstellung der Tournee von "Herr der Ringe in Concert" in Berlin | Bildquelle: picture alliance/Eventpress "Den Film wieder zu sehen - und die Musik dazu zu hören, und zwar in ganzer Länge und noch dazu live... Man hört jedes Detail, die ganze wunderschöne Vielschichtigkeit des Orchesters, das in einem richtigen Konzertsaal spielt" - transatlantische Reisemüdigkeit hin oder her - jetzt funkeln die Augen glücklich hinter der eleganten Künstlerbrille.



Wie viele der großen klassischen Hollywood-Komponisten hat sich Howard Shore für seine Musik zu Peter Jacksons Version des Tolkien-Epos reichlich bei der Klangsprache der symphonischen Romantik bedient, es gibt Anleihen an Wagner und dessen Verwendung von Leitmotiven - klar, Ring bleibt Ring, irgendwie. Außerdem gibt es viel Folkloristisches, Exotisches und (Pseudo-)Historisches - nicht zuletzt die Chöre in den Fantasie-Sprachen der Tolkien'schen Fantasievölker. Kurz: Hier wird aus dem Vollen geschöpft, was den Klangapparat auf der Bühne betrifft.

Leidenschaftliche Fans

Und das ist natürlich ein Erlebnis, wenn sich die Wucht und Opulenz dieser Filmpartitur in der vollen, lebendigen Akustik eines Konzertsaals entfalten darf. Der Erfolg der Filmshows mit Orchester überrascht also wenig, umso weniger, wenn man den gigantischen Erfolg der Filme und die leidenschaftlichen Fans des Tolkien-Kosmos mitbedenkt. Howard Shore bestätigt, dass das Bewusstsein über die hingebungsvolle Anhängerschaft der Bücher die Arbeit am Film - und damit auch an der Musik - geprägt habe. Das Team habe "deswegen eine große Verantwortung empfunden, seine Arbeit in seinem Sinn auf die Leinwand zu bringen. Ich glaube, das war der eigentliche Schlüssel für den Erfolg der Filme: die Ernsthaftigkeit, mit der wir gearbeitet haben."

Bildquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress Video - Howard Shore und der Herr der Ringe-Soundtrack "Anders als alles, was ich zuvor gemacht hatte"

Die ganze Trilogie mit Leinwand und Orchester - präsentiert von BR-KLASSIK "Cinema - Kino für die Ohren" "Herr der Ringe - in Concert" in Deutschland







Die Gefährten / Die zwei Türme / Die Rückkehr des Königs

6. - 8. April 2017, Meistersingerhalle, Nürnberg

9. - 17. April 2017, Philharmonie im Gasteig, München





mit dem Radiosymphonieorchester Pilsen und dem Chor der Karls-Universität Prag

Solistin: Kaitlyn Lusk

Leitung: David Reitz



