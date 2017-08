Playlist von Matthias Goerne So klingt die Lieblingsmusik des Sängers

Gerade singt er im Salzburger "Wozzeck" die Titelpartie: Matthias Goerne ist ein vielgefragter Bariton, sein Terminkalender ist prall gefüllt. Wenn der Sänger sich eine kurze Auszeit gönnt, dann kocht er gerne - und hört endlich mal wieder in Ruhe Musik.

"Ich finde die Mischung aus Trompete und Gesang sehr interessant. Da merkt man genau, was Phrasierung ausmacht. Ich habe schon oft meinen Gesangstudenten eine Passage von Chet Baker vorgespielt - da kann man sehr gut beobachten, was es bedeutet, eine musikalische Linie zu führen. Natürlich singt er nicht wie ein Opernsänger. Aber diese innere Sicherheit - wo eine Phrase hinzugehen hat, wo sie wirklich endet, wann man einen Konsonanten setzt - das ist das ganze Geheimnis des Singens. Die Präzision kommt nicht durch den Notentext allein, sondern auch durch das innere Timing. Diese Art von absolut natürlicher Musikalität und Empfindung bei Chet Baker ist bestechend."

"In meiner Jugend habe ich irgendwann Wilhelm Kempff im Radio gehört und hab' mir dann eine CD von ihm besorgt. 'Nun komm' der Heiden Heiland' ist der erste Titel darauf - und ich liebe diese Musik wahnsinnig: die Beseeltheit des Spiels, die enorme Kontrolle der verschiedenen Stimmen und der zutiefst menschliche Tonfall, den Wilhelm Kempff mit diesem doch so abstrakten Instrument zu finden weiß."

Playlist #3: Leonard Cohen - "It seemed a better way"

"Meiner Ansicht nach hätte Leonard Cohen den Nobelpreis für Literatur bekommen sollen. Er war ein toller Lyriker. Das Lied "It seemed a better way" stammt von seiner letzten CD. In jedem Lied dieses Albums schwingt der Abschied, das Ableben - aber eben nicht auf eine zynische, verbitterte oder traurige Art. Leonard Cohen war jemand, der sehr lange gelebt hat, und aus seiner Musik spricht eine enorme Souveränität und Tiefe. Die scheinbar simple musikalische Struktur des Songs ist alles andere als simpel. Sie ist unglaublich komplex und aus einem tiefen reflektierten Herzen kommend. Es ist sehr, sehr berührend."