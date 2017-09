U21 - Das Verhör Okka von der Damerau - Mezzosopranistin

Okka von der Damerau im Interview

"Ich glaube an Intuition"

Okka von der Damerau übernimmt in Verdis "Un ballo in maschera" ihre bisher größte Rolle als Opernsängerin. Mit BR-KLASSIK spricht die Mezzosopranistin über ihren Karriersprung und darüber, warum Intuition so wichtig ist.