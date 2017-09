Serebrennikov soll Inszenierung selbst vollenden Oper Stuttgart legt "Hänsel und Gretel" auf Eis Twitter

Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" soll in Stuttgart von Kirill Serebrennikov selbst auf die Bühne gebracht werden. Niemand wird die Inszenierung des in Moskau und Hausarrest stehenden Regisseurs vollenden. Das hat der Stuttgarter Intendant Jossi Wieler bekanntgegeben.

Die Stuttgarter Oper will dem in Russland unter Hausarrest stehenden Regisseur Krilll Serebrennikov ermöglichen, seine "Hänsel- und Gretel-Produktion" selbst zu vollenden. Bis dahin will Intendant Jossi Wieler die Fassung erst einmal auf Eis legen.

Signal für die Freiheit

Wieler hofft, dass Serebrennikov seine Ideen eventuell in der Spielzeit 2018/19 nachträglich auf die Bühne bringen kann. Die Entscheidung, die Inszenierung nicht durch andere vollenden zu lassen, sieht Wieler als ein Signal für die Freiheit. Es sei wichtig, auf den Fall Serebrennikov weiter aufmerksam zu machen, sagte Wieler im Interview mit BR-KLASSIK. Serebrennikov werde die Freiheit der Kunst genommen, er werde mundtot gemacht, so Wieler.

Das ist ein schlimmes Zeichen für das, was in Zukunft weiter noch in Russland passieren könnte. Intendant Jossi Wieler im BR-KLASSIK-Interview

Serebrennikov solle ein richtiger Prozess gemacht werden, anstatt ihn mit fadenscheinigen Begründungen als Verbrecher vorzuführen, so Wieler.

Premierendatum bleibt

Intendant Jossi Wieler | Bildquelle: Martin Sigmund Am 22. Oktober als Premierentermin will Wieler festhalten. Auf der Bühne werde jedoch etwas ganz anderes gezeigt als ursprünglich geplant. Das Opernteam will mit Material, das bei den Vorarbeiten entstand, einen ganz speziellen Abend zusammenstellen. Unter dem Titel "Ein Märchen von Hoffnung und Not, erzählt von Kirill Serebrennikov". Der Abend soll dem festgehaltenen Regisseur gewidmet werden und auch in einer Retrospektive bisherige Arbeiten von Kirill Serebrennikov präsentieren. Die Musik von Engelbert Humperdinck zur Oper werde komplett aufgeführt. Dabei gehe es aber nicht nur um das Märchen, sondern auch um den Märchenerzähler, der bei seiner Erzählung unterbrochen wurde, erläutert die Dramaturgin Ann-Christine Mecke. Im Mittelpunkt stehe ein eigens für die geplante "Hänsel und Gretel"-Inszenierung in Ruanda gedrehter Spielfilm sowie eine Dokumentation dieser Dreharbeiten. Außerdem sind Vorträge und Diskussionen über die Schwierigkeiten von Kulturschaffenden in Russland geplant.

Komplizierte Kommunikation

Momentan kommuniziert die Stuttgarter Oper mit Serebrennikov über dessen Anwalt; andere Möglichkeiten gebe es nicht, sagt Intendant Jossi Wieler im Gespräch mit BR-KLASSIK. Dass eine Opernproduktion zu solch einem Politikum werde, habe er sich zuvor nicht vorstellen können. Für ihn sei es nun wichtig, Haltung zu zeigen. Kirill Serebrennikov sei einfach ein Künstler, der die Gesellschaft hineinhorche und Dinge, die es dort im Verborgenen gebe, sicht- und hörbar mache. Etwa, wenn er als Theaterregisseur Figuren erfinde. Und das wolle man in Russland offensichtlich nicht sehen und nicht hören.

Hausarrest bis drei Tage vor der Premiere

Serebrennikovs Hausarrest soll zunächst bis zum 19. Oktober gelten und bedeutet eine weitgehende Kontaktsperre: Serebrennikov darf kein Internet nutzen und keine Post verschicken. Die Verhaftung des Regisseurs hatte eine Welle der Empörung in der russischen und internationalen Kulturszene ausgelöst. Internationale Künstler haben die russische Staatsanwaltschaft in einem offenen Brief aufgefordert, die Strafverfolgung einzustellen.

Sendung: Leporello am 19.09.2017, 16.05 Uhr auf BR-KLASSIK.