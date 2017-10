BR-KLASSIK: KlickKlack

Mitwirkende Moderation Sol Gabetta Redaktion Alexander Hellbrügge

Sol Gabetta begrüßt die Zuschauer von ihrem Gastspiel mit den Bamberger Symphonikern und deren neuen Chef Jakub Hruša.

Ihre Gäste in der Sendung sind:

- der Jazzpianist Uri Cane

- die Münchner Arcis-Vocalisten

- der französische Pianist Alexandre Tharaud, der mit Vanessa Paradis und Juliette Binoche Chansons der vor 20 Jahren verstorbenen Sängerin Barbara aufgenommen hat

- der Bariton Christian Gerhaher und sein Graf in Mozarts Figaro an der Bayerischen Staatsoper

- der Künstler Stefan Winter mit seinem großen Film über 400 Jahre Liebe und Ektase in der Musik.