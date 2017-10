Studiokonzert Quatuor Van Kuijk

Werke von Debussy, Janáček, Ravel

Die vier jungen Musiker aus Frankreich haben ihr Quartett nach dem Primarius benannt: Nicolas Van Kuijk. Gegründet 2012 am Pariser Conservatoire, wurde das Ensemble zunächst vom Quatuor Ysaÿe ausgebildet und anschließend von der Organisation ProQuartet weiter unterstützt. Mehrere Erste Preise konnten sich die Van Kuijks erspielen, zuletzt 2015 beim Streichquartett-Wettbewerb der Londoner Wigmore Hall. Das war wohl die Initialzündung für die BBC, das Quartett aktuell in das Förderprogramm "New Generation Artists" aufzunehmen. Auf ihrer Debüt-CD präsentiert das Ensemble Streichquartette von Mozart. Im BR-KLASSIK-Studiokonzert spielen die Musiker neben Janáček "Kreutzersonate" Musik ihres Heimatlandes.