Live aus dem Gärtnerplatztheater in München Franz Lehár: "Die lustige Witwe"

Neue Fassade, neue Probenräume, neue Technik - das frisch renovierte Münchner Gärtnerplatztheater feiert seine Wiedereröffnung mit einem traditionsträchtigen Stück: Franz Lehárs "Lustige Witwe" in einer Inszenierung von Josef E. Köpplinger und unter der Leitung von Anthony Bramall.

Gratulation! Es ist fertig. Das frisch renovierte und umgebaute Gärtnerplatztheater eröffnet die neue Spielzeit in funkelnagelneuen Räumen. Heute, am 19. Oktober 2017, feiert es seinen makellosen Glanz mit der Eröffnungspremiere. Ein traditionsträchtiges Stück hat sich Intendant Josef E. Köpplinger dafür ausgesucht. Schon elf Mal hatte es seit seiner Uraufführung 1905 in diesem Haus Premiere - immer mit zugkräftigen Namen. Einer davon: Jopie Heesters. Lange galt er als DER Danilo; richtig: Franz Lehárs Lustige Witwe gibt sich heute die Ehre.

Aber wir schreiben das Jahr 2017. Das Gärtnerplatztheater ist 152 Jahre alt und hat nach vielen kleineren Eingriffen nun einen fünfjährigen Um- und Neubau überstanden. Alles frisch. Alles schön. Alles anders! Und so sollte auch die neue Lustige Witwe sein. Ganz München ist gespannt auf die erste Premiere im neuen Haus. Ganz München - und mit ihm die ganze Operetten- und Musiktheaterszene. Ein Coup muss sie werden, diese Witwe. Mitreißend, überzeugend, zeitgemäß. Natürlich, ohne die Wurzeln zu vernachlässigen. Und Josef E. Köpplinger ist genau der Richtige, um diese Vorgaben zu erfüllen. Schon oft hat er in seinen Inszenierungen gezeigt, dass er Operetten doppelbödig, witzig, kreativ, bunt und doch auch mit Geschichtsbewusstsein inszenieren kann. Wie heißt es so schön? Man darf gespannt sein!