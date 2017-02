Opernabend

Vincenzo Bellini: I Puritani

Wahnsinnsbraut!

"I Puritani" aus Madrid



Wenn Bellini wirklich - wie hartnäckig behauptet - der Ansicht war, ein gutes Libretto habe "keinen rechten Sinn", dann war der Text von Carlo Pepoli für seine "Puritani" ein Volltreffer: In England bekriegen sich Mitte des 17. Jahrhunderts Puritaner und Königstreue in modischer Walter-Scott-Manier. Zwischen die wirren Fronten gerät die zarte Elvira, die ob der scheinbaren Untreue ihres Bräutigams Arturo wahnsinnig wird. Zum Glück aber weder so blutrünstig noch so endgültig wie ihre Belcanto-Schwester Lucia di Lammermoor, denn als Arturo sich überzeugend rechtfertigt, ist plötzlich alles wieder gut! Als musikalisches Juwel wurde die Oper bei der Pariser Uraufführung 1835 dennoch ein Triumph - nicht zuletzt aufgrund einer Star-Besetzung, die damals als "unüberbietbar" empfunden wurde. Ähnlich erging es dem Publikum des Teatro Real in Madrid diesen Sommer, als es Diana Damrau in der Rolle der Elvira bewundern durfte. BR-KLASSIK überträgt den Mitschnitt vom 14. Juli 2016.