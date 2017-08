Video

Premiere von Wagners "Meistersingern"

Erleben Sie die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele vom 25. Juli in voller Länge. Barrie Kosky setzt Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" neu in Szene, am Pult steht Philippe Jordan. (Das Video ist aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland verfügbar).